Названо место передачи Украине арестованных в Керченском проливе кораблей

Россия передаст ВМС Украины задержанные в ноябре 2018 года корабли у мыса Тарханкут в нейтральных водах Черного моря, сообщил источник в экстренных службах Южного федерального округа. Отметим, что украинские катера и буксир идут не своим ходом.

По его словам, сейчас начато перемещение кораблей из порта Керчи. Передача кораблей состоится в ближайшее время у мыса Тарханкут, передает ТАСС.

Передача состоится после того, как корабли пройдут под арками Крымского моста.

Украинские корабли транспортируют военные корабли погрануправления ФСБ по Крыму.

Очевидец рассказал, что утром в воскресенье украинские корабли по очереди выводили при помощи буксиров из порта Керчи.

«Они шли не своим ходом. Начали с «Яны Капу», потом по очереди остальные – буквально за короткое время. Потом ушли в Черное море», – сказал очевидец событий.

Ранее о том, что началась буксировка украинских кораблей, сообщали очевидцы.

Помощник президента Украины Андрей Ермак говорил, что возвращение Украине кораблей находится на «завершающем этапе». МИД России ставил условием передачи Киеву катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу» гарантию их сохранности как вещественных доказательств.

Напомним, катера и буксир были задержаны 25 ноября 2018 года. ВМС Украины тогда нарушили российские границы. В результате были задержаны не только корабли, но и их экипаж. Украинские моряки были отпущены из-под стражи в сентябре в рамках взаимного обмена заключенными.

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