ФСБ назвала дату передачи Украине арестованных кораблей

Украинские корабли, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, будут переданы Киеву по российско-украинским договоренностями 18 ноября, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

От подробностей, касающихся процедуры передачи, в пограничном ведомстве воздержались, передает «Интерфакс».

Между тем, украинские СМИ уже заявили, что арестованные украинские корабли прошли под арками Крымского моста, назвав это фактом возвращения.

Буксировка кораблей из Керчи началась в воскресенье. Россия собирается передать корабли Украине у мыса Тарханкут в нейтральных водах Черного моря.

К месту передачи украинские корабли тянут на буксире.