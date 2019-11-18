МИД подтвердил передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей

Передача Киеву трех задержанных в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины состоялась, но Россия намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, заявили в пресс-службе МИД.

«18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами», – подтвердили в МИД России.

В ведомстве уточнили, что корабли по-прежнему являются вещественными доказательствами в уголовном процессе о незаконном пересечении границы. Их передача на ответственное хранение Киеву стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия и нахождение кораблей на территории России для продолжения уголовного процесса не требуется.

В МИД в очередной раз подчеркнули, что «действия киевских властей, отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 года, являются преступлением не только против суверенитета Российской Федерации, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений».

«Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права», – добавили в ведомстве.

Ранее в понедельник Москва приступила к передаче Киеву двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военных кораблей не связана с международным трибуналом.

В воскресенье украинские СМИ заявили, что арестованные год назад в Керченском проливе украинские корабли прошли под арками Крымского моста. Сообщалось, что передача состоится в понедельник в нейтральных водах Черного моря у мыса Тарханкут.

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что возвращение Украине кораблей находится на «завершающем этапе». МИД России ставил условием передачи Киеву гарантию их сохранности как вещественных доказательств. В то же время Украина не стала отказываться от иска к России после передачи кораблей.