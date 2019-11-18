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18 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:16  |  vz.ru
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Франция отметила успехи России по отказу от доллара

Европа все чаще отмечает экономические достижения РоссииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Вслед за немцами, которых удивила сила российского рубля, французское издание обратило внимание на то, как Россия целенаправленно движется по пути независимости от американского доллара. Отказ от этой валюты становится инструментом для сплочения стран БРИКС против США, констатирует французское издание. Чего уже сумела добиться Россия на этом пути?  Подробности...
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Украина получила испытание доброй волей России

К месту передачи украинские корабли тянули на буксиреФото: Stringer/Reuters
Россия вернула Украине военные корабли, задержанные год назад после провокации в Керченском проливе. Эксперты назвали этот жест Москвы серьезным сигналом Киеву, Берлину и Парижу о готовности к намеченным на начало декабря переговорам в «нормандском формате». Однако МИД Украины уже поспешил заверить, что планы засудить Россию в международном трибунале остаются в силе. Подробности...
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Как устроены самые популярные схемы воровства денег у России

Многие схемы бюджетного воровства раскрыты, но многие продолжают оставаться актуальнымиФото: YAY/ТАСС
Миллиардные хищения при строительстве космодрома Восточный, о которых на днях с негодованием напомнил Владимир Путин, могут служить материалом для всеобъемлющего исследования схем распила государственных денег. Эти же схемы активно использовались и на других «стройках века» последних лет. Каковы самые популярные способы воровства государственных денег в подобных случаях?  Подробности...
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Зеленский показал превращение из слуги в диктатора

Президент Украины показал характерФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Появляются все новые подробности того, какой ценой Владимир Зеленский добился принятия скандального закона о продаже украинской земли. Выясняется, что многие депутаты Верховной рады были категорически против закона, как и близкий соратник Зеленского – олигарх Коломойский. Президент Украины уломал их крайне жестокими методами. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Глеб Простаков, журналист
По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...
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Время стрессов и страстей мчится все быстрей в лентах новостей

Алексей Алешковский, сценарист
В жизни, конечно, мало однозначного. Но нравственные ориентиры задают не политические убеждения, а систему ценностей. Ведь что такое хорошо, а что такое плохо, мы узнаем значительно раньше, чем знакомимся с разными политическими платформами. Подробности...

Бьет – значит, не любит

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Совершенно непонятно, как будет работать закон о семейном насилии. Разобраться бы с существующими. Чтобы женщины не боялись идти в полицию. Чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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              Украина получила испытание доброй волей России

              К месту передачи украинские корабли тянули на буксире   18 ноября 2019, 14:14
              Фото: Stringer/Reuters
              Текст: Анастасия Куликова

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              Россия вернула Украине военные корабли, задержанные год назад после провокации в Керченском проливе. Эксперты назвали этот жест Москвы серьезным сигналом Киеву, Берлину и Парижу о готовности к намеченным на начало декабря переговорам в «нормандском формате». Однако МИД Украины уже поспешил заверить, что планы засудить Россию в международном трибунале остаются в силе.

              В понедельник завершилась история, начавшаяся год назад – корабли ВМС Украины, арестованные российскими пограничниками в ноябре 2018 года, переданы украинской стороне. Передача прошла в понедельник в нейтральных водах Черного моря близ крымского мыса Тарханкут.

              Накануне помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил: возвращение малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» находится на «завершающем этапе». Вечером воскресенья корабли прошли под арками Крымского моста, к месту передачи их тянули на буксире.

              Следователи ФСБ России исключили задержанные корабли из числа вещественных доказательств по этому делу, сообщил источник в правоохранительных органах. При этом сообщается, что катера и буксир будут возвращены вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Личное оружие украинских моряков, рации и документы останутся в России, так как это вещественные доказательства в уголовном деле.

              Дело было открыто после того, как 25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы России. В сентябре этого года все моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

              «Это логически правильное решение и серьезный знак (для) украинской власти во главе с президентом. Такой жест должны понять политики Украины», – комментируя передачу кораблей, сказал в понедельник крымский депутат Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета республики по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям.

              Таким образом Россия сделала серьезный шаг в «сторону примирения и налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки», подчеркнул крымский парламентарий. Украина, по его мнению, могла бы сделать встречный шаг: например, возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

              Но вместо благодарности из Киева пока звучат лишь угрозы. Украина не намерена отказываться от планов привлечь Москву к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву, заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. «Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против России) Конвенции ООН по морскому праву», – сообщила Зеркаль в Facebook.

              Все же Киев извлек урок из истории моряков-нарушителей – «с тех пор повторения таких инцидентов не было», сказал накануне газете ВЗГЛЯД глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По мнению сенатора,

              «эта история сработала блестящим образом. Сами суда нам совершенно точно не нужны. Пришло время их возвратить владельцам, повторюсь, при понимании, что таких инцидентов не будет и впредь»,

              – подчеркнул Косачев.

              В схожем духе высказался и депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев. Украинским властям стоит строго придерживаться норм международного судоходства в Керченском проливе и впредь не повторять провокации с несанкционированным проходом кораблей, цитировало парламентария РИА «Новости».

              Возвращение украинских кораблей – это жест доброй воли со стороны Москвы, подчеркнули в понедельник представители Крыма в Совете Федерации. Сенатор Ольга Ковитиди в комментарии ТАСС назвала этот шаг элементом непростого диалога между Россией и Украиной. Ее коллега Сергей Цеков подчеркнул: Россия демонстрирует добрые намерения в отношении Украины, не выдвигая никаких обязательных условий.

              Крымский сенатор надеется на ответ Киева. «Это будет характеризовать нынешнюю власть Украины. Мы же шаг такой делаем уже не первый», – сказал Цеков. Таким шагом, с его точки зрения, могло бы стать возобновление транспортного сообщения между Украиной и Россией.

              «Наших мужчин зрелого возраста, совершеннолетних не пускают на Украину», – добавил Цеков, отметив, что возможностей более чем достаточно продемонстрировать искренние намерения улучшить отношения с Россией».

              Украинский политолог Михаил Погребинский видит в возвращении кораблей сигнал Москвы не только Киеву, но и партнерам России по «нормандской четверке». «Это демонстрация доброй воли. В точности эти слова уже прозвучали, и я с ними согласен.

              Это хорошо выглядит для Парижа и Берлина. Москва показывает, мол, мы отдаем Украине этот мусор и надеемся, что она тоже будет двигаться по пути выполнения Минских соглашений.

              Это укладывается в сложившийся политический тренд, который я бы назвал «московский маяк», – констатировал Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД.

              «В целом это только маленький элемент атмосферы для выполнения Минских соглашений и эффективности «нормандского формата». Я не предвижу у этого события каких-то далеко идущих последствий», – заключил киевский политолог.

              Схожее мнение высказал газете ВЗГЛЯД и бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов. По его словам, после передачи Россией задержанных кораблей, вряд ли можно ожидать улучшения отношений с Украиной. Возврат кораблей – это жест миролюбия, адресованный в первую очередь президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Демонстрация того, что Россия настроена на конструктивный диалог в рамках Минского процесса.

              «Но вместе с тем это указывает и на то, что пока российская сторона не получит гарантий по тем вопросам, которые будут обсуждаться на нормандской встрече, согласия на ее проведение Москва не даст, – поделился Марат Баширов. – Мы неоднократно слышали от господина Зеленского и его доверенных официальных лиц слова о том, что Киев намерен пересмотреть Минские соглашения, что у Украины есть некий «план Б», о котором никто не знает, но который, очевидно, может быть озвучен во время встречи «нормандской четверки». Для российской стороны это недопустимо, акцентировал политолог. Пока не будут проработаны все предложения на уровне помощников, российская сторона не пойдет на участие в «нормандском формате», считает Баширов.

              Второй очень значимый аспект, который незримо присутствует, по мнению эксперта, это договор по газу. «Здесь позиция российской стороны достаточно жесткая – Москва намерена обеспечивать Европу газом, выполняя полностью все свои контрактные обязательства. При этом Россия готова только в спотовом режиме экспортировать газ в украинскую ГТС, – подчеркнул Баширов. – И второе. России сложно поставлять газ для украинских потребителей, учитывая существующие гигантские, абсолютно необоснованные иски со стороны «Нафтогаза» в адрес Газпрома».

              «Вот на этих весах, между Минскими соглашениями и газовыми вопросами, пока очерчивается контур будущей встречи в «нормандском формате», – резюмировал Марат Баширов.

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