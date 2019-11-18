В Крыму назвали передачу украинских кораблей знаком Зеленскому

Передача украинской стороне задержанных в ноябре прошлого года за нарушение российской границы трех военных кораблей является знаком для президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель.

«Это логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом. Такой жест должны понять политики Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

Гемпель подчеркнул, что Россия сделала серьезный шаг в «сторону примирения и налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки».

Депутат выразил надежду, что и Украина сделает несколько шагов навстречу полезным и правильным инициативам, которые исходят от России.

По его мнению, в качестве встречных шагов Украина могла бы рассмотреть вопрос о возобновлении подачи днепровской воды по Северо-Крымском каналу, которая была перекрыта украинской стороной.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев отметил, что украинским властям стоит строго придерживаться норм международного судоходства в Керченском проливе и впредь не повторять провокации с несанкционированным проходом кораблей.

По его словам, возврат кораблей Украине можно расценивать как жест доброй воли со стороны российского государства и очередное подтверждение приверженности курсу нормализации отношений с Украиной.

В воскресенье в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщили, что украинские корабли, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, будут переданы Киеву в понедельник, 18 ноября. Передача состоится у мыса Тарханкут в нейтральных водах Черного моря.

Сенатор Константин Косачев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о главном результате задержания украинских военных кораблей у Крымского моста.