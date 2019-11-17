В Совфеде оценили последствия возвращения Украине военных кораблей

Взгляд
17 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
Разделы

Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

«Нафтогазу», в отличие от украинских потребителей, невыгодно покупать дешевый российский газ Фото: РИА Новости
Украинский «Нафтогаз» в резких выражениях отверг щедрое предложение России – поставлять в страну газ со скидкой аж до 25%. «Это не скидка», утверждает руководство компании. Чем обосновывается столь демагогическое заявление, почему оно в реальности является лживым и какой в итоге будет цена газа для Украины в ближайшее время? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Лукашенко нужна «бешеная напряженка» с Россией

По словам Лукашенко, «создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная»Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Лукашенко потребовал изменить договор о границе, который он и первый президент России Борис Ельцин подписали 25 лет назад. Батька хочет, чтобы туристов и дальнобойщиков, которые едут с Запада в Россию, не тормозили бы под Смоленском на российской границе. Белоруссия из-за этого теряет свою «транзитную привлекательность». Но Россия вряд ли согласится. И не только потому, что устала от потока «белорусских креветок». Подробности...
Перейти а раздел…

За гибель русского крейсера отомстили русские мины

Крейсер «Фридрих Карл» был гордостью германского флотаФото: общественное достояние
17 ноября – дата, знаменательная для российского флота. В этот день 1914 года русские моряки нанесли ощутимый удар кайзеровскому флоту – от российского минного оружия отправился на дно немецкий броненосный крейсер «Фридрих Карл». Такова оказалась месть за гибель русского крейсера «Паллада», потопленного германской подлодкой немногим ранее. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем страшен для Британии гнев Китая

Старый флаг британской колонии стал одним из символов гонконгского бунтаФото: Bobby Yip/Reuters
Гонконгские «разборки» перекинулись на улицы Лондона. После того, как группа эмигрантов в британской столице напала на китайскую чиновницу из Гонконга, обычно сдержанный МИД КНР выдал жесткое заявление. Лондон обвинили в подливании масла в огонь гонконгских беспорядков и пригрозили ответными мерами. Но решится ли ведущий торговую войну с США Китай еще и на обострение отношений с Британией? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Бьет – значит, не любит

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Совершенно непонятно, как будет работать закон о семейном насилии. Разобраться бы с существующими. Чтобы женщины не боялись идти в полицию. Чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
Обсуждение: 245 комментариев
    Перейти а раздел…

    Премьер Армении бросил вызов Cатане

    «Северный поток – 2» в цифрах и фактах

    Обсуждение: 6 комментариев

    Израиль и Россия ищут выход из тупика

      Перейти а раздел…

      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
      Подробности...

      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
      Подробности...

      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?
          • Да (я женщина)

          • Да (я мужчина)

          • Нет (я женщина)

          • Нет (я мужчина)

          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде оценили последствия возвращения Украине военных кораблей
              Песков назвал главный вопрос лидеров «нормандского формата» к УкраинеЛукашенко рассказал о «грубейшей ошибке» Польши по отношению к РоссииРоссия собралась резко увеличить производство самолетов МС-21На Украине поиздевались над сборной России по футболу
              Пушков рассказал о «неприятной» для США новости об С-400Лукашенко предложил России отдавать оружие Белоруссии бесплатноНа акции оппозиции в Тбилиси развернули украинский флагОпубликовано видео убийства пешехода водителем-бизнесменом
              Украинские СМИ объявили о возвращении арестованных Россией военных кораблейРудковская показала «страшное» фото с историком СоколовымУкраинские силовики вывесили американские флаги в ДонбассеПользователи Сети ужаснулись списком желаний девочки на Рождество

              Главная тема


              Чем страшен для Британии гнев Китая

              особый случай


              Многодетная мать сказала, почему разрешает шестилетнему сыну водить на скорости 130 км/ч

              финансирование ВСУ


              Блогер попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить «политического украинца» Орлушу

              рынок вооружений


              В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских

              Видео

              QR-коды


              Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

              цена на газ


              Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

              квартиры-гостиницы


              Как выгнать хостелы из жилых домов

              автодорога М-11


              Трасса Москва – Петербург решила большую проблему и породила несколько маленьких

              платная магистраль


              Трасса Москва – Петербург решила большую проблему и породила несколько маленьких

              Еще в цене


              Дмитрий Дробницкий: Кто и как создает «русские досье»

              Гуманитарная катастрофа


              Дмитрий Юрьев: Зачем и куда разводят войска в Донбассе

              Либеральный террор


              Максим Соколов: Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

              на ваш взгляд


              Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?

              В Совфеде оценили последствия возвращения Украине военных кораблей

                 17 ноября 2019, 18:30
              Фото: Stringer/Reuters
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Самый главный результат задержания украинских военных кораблей у Крымского моста состоит в том, что с тех пор повторения таких инцидентов не было. Эта история сработала блестящим образом», – прокомментировал ожидаемый возврат украинских военных кораблей политолог Константин Косачев. Однако ждать улучшения отношений с Россией или решения донбасского вопроса после такого жеста не стоит.

              «Задержание судов и моряков изначально было профилактической мерой. Это была абсолютно адекватная реакция на происходящее. Самый главный результат состоит в том, что с тех пор повторения этих инцидентов не было. Эта история сработала блестящим образом. Сами суда нам совершенно точно не нужны. Пришло время их возвратить владельцам, повторюсь, при понимании, что таких инцидентов не будет и впредь», ­– прокомментировал возврат украинских кораблей Россией председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

              Ранее в воскресенье украинские СМИ заявили, что арестованные год назад в Керченском проливе украинские корабли прошли под арками Крымского моста. Они назвали это фактом возвращения судов.

              Сообщается, что буксировка украинских кораблей из Керчи началась в воскресенье. К месту передачи их тянут на буксире. Россия собирается передать корабли Украине у мыса Тарханкут в нейтральных водах Черного моря.

              Между тем в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму заявили, что украинские корабли будут переданы Киеву по российско-украинским договоренностям в понедельник, 18 ноября. От подробностей, касающихся процедуры передачи, в пограничном ведомстве воздержались.

              Помощник президента Украины Андрей Ермак говорил, что возвращение Украине кораблей находится на «завершающем этапе». МИД России ставил условием передачи Киеву гарантию их сохранности как вещественных доказательств.

              Украинские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были задержаны 25 ноября 2018 года. ВМС Украины тогда нарушили российские границы. В результате были задержаны не только корабли, но и их экипажи. Украинские моряки были отпущены из-под стражи в сентябре 2019 года в рамках взаимного обмена заключенными.

              Косачев уверен, что в прошлом году украинские военные затеяли долгосрочную операцию с целью ежемесячного, а может, и ежедневного нарушения морских российских границ украинскими кораблями.

              «Думаю, изначально планировалась долгосрочная операция, чтобы проверить нас на прочность, проверить статус Керченского пролива, способность России защищать свои территориальные границы.

              И мы вынуждены были отреагировать так, как мы отреагировали. Кому-то это показалось чрезмерной реакцией, но это была единственно возможная реакция, чтобы такого больше не происходило в дальнейшем. В итоге чуть ли не единственная хорошая новость в отношениях с Украиной состоит в том, что подобных провокаций больше не проводится», – считает собеседник.

              При этом украинским судам, добавляет Косачев, никто не мешает заходить в Керченский пролив или Азовское море, но только при соблюдении установленных норм прохождения российской акватории, который известен всем сторонам.

              А суда нам не нужны, пусть ходят по акваториям в соответствии с общепризнанными нормами международного судоходства. Никаких проблем с тем, чтобы зайти в Керченский пролив и Азовское море у этих судов или каких-либо других судов Украины, нет. При условии прохождения акватории в установленном порядке, который известен. А именно: корабли должны были подать заявку на проход через российские воды, чего украинские военные не посчитали нужным сделать.

              Возврат украинских кораблей вряд ли как-то улучшит отношения России с Украиной и поможет решению донбасского вопроса.

              «Я бы не стал преувеличивать значение происходящего и оценил это событие как технический сюжет для наших отношений. Реальные перемены начнут происходить только тогда, когда украинская власть поймет, что конфликт на юго-востоке – это внутренний конфликт Украины, а не ситуация, привнесенная извне с российской стороны. Когда это произойдет, тогда все пойдет совершенно другим путем», – уверен председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

              По его мнению, диалог Киева с Донецком и Луганском может получиться, если киевские власти откажутся от нынешней политики национализма и начнут создавать полиэтничную и поликонфессиональную страну.

              «Все, что мы делаем в нашей стране, рано или поздно должно происходить и на Украине. Мы обеспечиваем межэтнический мир, согласие и гармонию. И делаем мы это без насилия в отношении этносов, которые проживают на нашей территории. Когда это начнет происходить на Украине, мы будем первыми, кто этот процесс поддержит», – заключает Константин Косачев.  


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............