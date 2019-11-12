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12 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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Россия легко переживает падение нефтегазовых доходов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Для экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим. Россия заработала на своих главных сырьевых ресурсах меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит. Подробности...
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Три сценария жизни свергнутых правителей

Хуан Перон вернулся в президентский дворец в столице Аргентины спустя 18 лет, проведенных в эмиграцииФото: AP/ТАСС
Потеря власти в Боливии Эво Моралесом и сообщения о покупке семьей Башара Асада квартир в «Москва-Сити» стали поводом для потока шуток насчет «бегства в Ростов». И хотя в обоих случаях ни о каком переезде в Россию отрекшихся от власти иностранных лидеров речи не идет, сама тема заграничного изгнания бывших глав государств достаточно интересна. И вовсе не так однозначна, как кажется. Подробности...
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«Дело Соколова» показало тревожную особенность российского общества

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Следователи, психиатры и обыватели ищут причины чудовищного преступления, совершенного петербургским историком Олегом Соколовым. Адвокаты утверждают, что Соколов убил свою любовницу «в состоянии аффекта», но есть свидетельства, что он мог применять насилие и по отношению к другим своим женщинам. И это уже является показателем того, как в России относятся к насилию как таковому. Подробности...
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Армию Украины реформируют по указу Януковича

На Украине вернулись к идее отменить массовый призыв на военную службу и сделать армию полностью профессиональнойФото: Zuma/ТАСС
Министр обороны Украины Загороднюк пообещал перевести армию на контрактную основу. В свое время Янукович уже отменял призыв, и с января 2014 года ВСУ должны были комплектоваться контрактниками. Но помешал Майдан. Загороднюк объясняет необходимость профессиональной армии «натовским стандартом». Министр лукавит – в НАТО есть армии с призывниками. Зачем же Украине армия, на которую у нее нет денег? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Того, кто уходит, надо отпускать

Сергей Худиев, публицист, богослов
На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...
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Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

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Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
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              Армию Украины реформируют по указу Януковича

              На Украине вернулись к идее отменить массовый призыв на военную службу и сделать армию полностью профессиональной   12 ноября 2019, 11:52
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Оксана Борисова,
              Анастасия Куликова

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              Министр обороны Украины Загороднюк пообещал перевести армию на контрактную основу. В свое время Янукович уже отменял призыв, и с января 2014 года ВСУ должны были комплектоваться контрактниками. Но помешал Майдан. Загороднюк объясняет необходимость профессиональной армии «натовским стандартом». Министр лукавит – в НАТО есть армии с призывниками. Зачем же Украине армия, на которую у нее нет денег?

              Министр обороны Украины Андрей Загороднюк признался в своем желании отменить военный призыв и создать профессиональную армию согласно стандартам НАТО, назвав это своей «персональной целью», сообщила в понедельник газета ВЗГЛЯД. 

              «Это моя персональная цель. Это будет нескоро, это будет не в течение года, но это моя персональная цель – отменить призыв. И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая подготовлена и оснащена. И главное – что каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей», – сказал Загороднюк телеканалу «1+1».

              В том же интервью Загороднюк похвастался способностью страны самостоятельно защититься в случае «нападения» России. По словам Загороднюка, у Киева «есть отработанный ответ» и «на этот сценарий». Напомним, при Петре Порошенко украинские власти из года в год старательно запугивали народ своей страны мифом о приближающейся войне с Россией.

              «Отмена обязательного призыва потенциально на боеспособность армии не повлияет», – считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. – Такая мера даст лишь тактический эффект, она окажет воздействие на готовность мобилизационного резерва. С годами в обществе будет все меньше людей с опытом армейской службы и военными специальностями».

              Бортник отметил, что украинская армия уже сегодня наполовину контрактная, в частности в Донбассе воюют практически одни лишь контрактники.

              «Контрактная армия – это всегда дорогое удовольствие. До сих пор полуконтрактная армия на Украине была без надлежащего финансирования. Но так как бюджет постоянно увеличивается, то

              теперь теоретически Украина действительно созрела для контрактной армии», –

              считает киевский эксперт. Впрочем, для создания армии натовского образца денег Киеву все равно пока не хватает. «Сейчас на армию выделяется около 4–4,5 млрд долларов, что явно недостаточно для будущей армии. Также необходимо полное перевооружение армии. Украина воюет в основном советским оружием – процентов на 90. Кроме того, офицерский состав пока не готов переходить на стандарты НАТО», – отметил Бортник.

              Директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин считает идею Загороднюка по-своему логичной, ведь Киев продолжает ориентироваться на членство в НАТО.

              «Значит, нужна профессиональная армия, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – С одной стороны, наемная армия значительно дороже в обслуживании. С другой стороны, учитывая высокотехнологический характер современных войн, уже нет глубокого смысла в непрофессиональных солдатах, которых убивали бы массой на поле боя», – отмечает Стоякин.

              Однако в любом случае экономика Украины будет оставаться ближайшее время в не очень хорошем состоянии, поэтому Киеву будет не по карману содержать достаточную по численности наемную армию для защиты такой большой территории, считает эксперт. Неслучайно, напомнил он, в правящих кругах Украины до сих пор, наоборот, звучат призывы расширить, а не отменить призыв.

              Стоит напомнить, что сама идея отменить призыв для Украины не нова – в октябре 2013 года президент Янукович подписал указ о приостановке призыва и отмене срочной службы. Это было сделано в рамках общей модернизации украинской армии. С января 2014 года комплектоваться ВСУ должны были исключительно на контрактной основе. Было запланировано сокращение и численности, и количества бронетехники армии. Согласно тем планам, ВСУ оставили фактически единственную функцию – локализации и нейтрализации приграничного конфликта.  

              Но уже весной 2014 года началась гражданская война на юго-востоке Украины, и новый президент Петр Порошенко решил вернуться к практике массовых призывов.

              По мнению Бортника, Януковичу вполне хватило бы денег на создание профессиональной армии, поскольку страна тогда была побогаче. «Армия сокращалась и относительно сегодняшней была меньше приблизительно на 80 тысяч человек, то есть издержек она несла меньше. Решение Януковича было правильным. Но пришло новое украинское руководство, началась война в Донбассе. Кстати, впоследствии, когда в Киеве начался суд над Януковичем, его оппоненты подавали решение отменить призыв, как еще одну попытку развалить армию изнутри. Мол, Янукович хотел, чтобы армия не была готова к отражению российской агрессии», – напомнил политолог.

              Василий Стоякин тоже считает, что Януковичу хватило бы денег на военную реформу, но ему, как известно, помешал Майдан.

              «Что касается команды Зеленского, то планы военной реформы явно привлекает ее особое внимание. Но хватит ли бюджету денег на контрактную армию? Это зависит от пути разрешения конфликта в Донбассе, – предполагает политолог. – Если будет достигнуто длительное примирение с Россией, это один сценарий. Если не будет, придется значительную часть бюджета бросить на военные новшества. Так что все будет зависеть от успешности внешней политики Зеленского».

              Напомним, численность ВСУ составляет 225 тыс. человек. По крайней мере, такие данные в прошлом году озвучил предшественник Загородюнка, Степан Полторак. Из них, по его словам, примерно 110 тыс. человек составляли контрактники. В резерве числилось при этом порядка 150 тыс. человек с боевым опытом.

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