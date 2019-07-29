НАТО взялось за переделку главной спецслужбы Украины

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29 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
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Московской оппозиции поможет армия Украины

В Киеве вспомнили об экспорте «майданного» образцаФото: Tatyana Makeyeva/Reuters
«Стихийный протест москвичей» оказался не стихийным и, по данным полиции, не совсем московским. Среди участников беспорядков – много приезжих. Когда в «борьбе за демократию» в Москве засветились гости с Украины, уже не удивляет призыв экс-редактора киевского Forbes «готовить войска для поддержки демократии в России». Кто еще с интересом наблюдал за акцией оппозиции в Москве? Подробности...
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Почему не тушат лесные пожары в Сибири

Жители Сибири категорически против решения властей не бороться со стихиейФото: Кирилл Шипицин/ТАСС
В России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. Региональные власти признали пожары неопасными для населенных пунктов, а их тушение – бессмысленным занятием. С этим категорически не согласны жители Сибири. Они жалуются, что гарь и смог мешают нормально дышать, а также вредят местной флоре и фауне. Кто и как сейчас борется с огненной стихией?  Подробности...
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Украинская «Буря» в Донбассе обречена на провал

Гибель Сербской Краины стала уроком не только для Украины, но и для России тожеФото: Chris Helgren/Reuters
Украина вновь обсуждает «хорватский сценарий» для решения «донбасской проблемы». И понятно, почему обсуждает: с точки зрения украинских националистов и других моральных уродов, он стал бы идеальным выходом из ситуации. Но что именно предполагает «хорватский сценарий»? И почему Киеву стоило бы о нем забыть, пока хуже не стало? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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От впадения в детство американской элиты становится страшно

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Допрос спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США выглядел странно. Самое страшное открытие, которое сделали конгрессмены и простые американцы, состоит в том, что никто толком не знает, кто же вмешался в выборы 2016 года. Подробности...

Неистребимость истины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Годовщина Крещения Руси была отмечена грандиозным – около трехсот тысяч участников – крестным ходом Украинской православной церкви. Это огромная радость для всех нас – для всех наследников Крещения, совершенного святым князем Владимиром. Подробности...
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Политкорректности вы лучше у нас поучитесь

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              НАТО взялось за переделку главной спецслужбы Украины

              Cловачка Барбора Маронкова - человек, который стоит за реформой СБУ   29 июля 2019, 17:50
              Фото: Nina Liashonok/Zuma/Global Look Press
              Текст: Евгений Крутиков

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              Служба безопасности Украины будет подвергнута очередной реформе, заявляют в Киеве. Чем Зеленского не устраивает работа главной спецслужбы страны, как именно будет протекать реформа, почему руководство СБУ не сильно обрадовалось всем этим планам - и какое отношение к происходящему имеют сидящие в Одессе функционеры НАТО?

              На Украине в очередной раз решили приступить к реформированию Службы безопасности. Президент страны Владимир Зеленский должен представить к первому заседанию Рады пакет документов и законопроекты, направленные на реформирование всего силового блока: военной сферы, СБУ и внешней разведки. Законопроекты эти готовит в основном СНБО – единственное ведомство, в котором команда Зеленского успела прочно укорениться.

              В частности, секретарь СНБО Александр Данилюк сказал: «Сейчас я создал группу, которая над ними  [законопроектами] работает, и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности из НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны».

              Отсыл к НАТО тут очень кстати и очень искренен. Все реформы силовых структур на Украине в обязательном порядке должны получать одобрение соответствующих структур и представителей НАТО и Евросоюза. Это давно сложившаяся практика, и Зеленскому, что бы он ни замышлял в адрес СБУ и СВРУ, приходится с ней считаться.

              В качестве примера. На прошлой неделе Зеленский назначил нового заместителя главы внешней разведки. Эту должность заняла Екатерина Сляднева. Теперь она первая женщина в истории украинской разведки, с чем мы и поздравляем бывшего природоохранного прокурора Бердянска. Функции, которые очертил перед Слядневой Зеленский, очень сильно смахивают на полномочия статс-секретаря (связи с государственными органами и все тому подобное). Но, по данным газеты ВЗГЛЯД, Сляднева, как дипломированный юрист, отвечает за разработку нового Закона о разведке.

              Тут самое главное в том, что повестку дня в силовом блоке Украины формирует так называемый Центр информации и документации НАТО в Киеве. Как говорят в Одессе, оттуда все и проистекает. Его руководитель, словачка Барбора Маронкова ведет себя в Киеве, как английский вице-король в Индии.

              В начале июля Маронкова составила и разослала документ: список из пяти законопроектов, которые администрация Зеленского должна внести в Раду на первом же заседании, а Рада, соответственно, тут же их принять. Среди них новые законы о разведке и о СБУ, а также законопроект об открытых тендерах на закупку вооружений и обеспечение армии. А Екатерина Сляднева как раз и занята написанием проекта Закона о разведке, который затем Маронкова должна одобрить перед подачей его в Раду. Работа идет спешно, поскольку сроки поджимают.

              Та же история и с реформой СБУ. НАТО не устраивает нынешний порядок вещей, при котором полномочия СБУ трактуются очень широко. В первую очередь предлагается ликвидировать управление «К» (борьба с коррупцией и экономическими преступлениями), выделив его в так называемую Государственную службу финансовых расследований. Идея на словах принадлежит Зеленскому («СБУ должна бороться с шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом»), но на практике это требование НАТО.

              Сейчас СНБО предложила именно такой вариант реформирования СБУ, обернув его в красивую обертку: за счет ликвидации управления «К» будет усилена контрразведка, и этому виду деятельности будет отдан основной приоритет в обновленной СБУ. В этом тоже есть опасность. «Усиление контрразведки» в украинских условиях автоматически приведет к усилению поиска сепаратистов и «клятых москалей», поскольку людям будет просто больше нечем заниматься, но представителей НАТО это не волнует. В идеале они хотели бы создать в Киеве американскую систему: несколько конкурирующих между собой за ресурсы ведомств с резко очерченными границами ответственности.

              Все это сильно не нравится только что назначенному и. о. главы СБУ Ивану Баканову. Не то, чтобы он был против навязывания представителями НАТО своих взглядов на жизнь. Просто он по вполне прагматичным соображениям не хотел бы лишиться управления «К», как инструмента в том числе и коллекционирования компромата на бизнес и политиков.

              Чем более Баканов вникает в суть происходящего внутри СБУ, тем более он проникается корпоративным духом. По штатному расписанию руководитель управления «К» является также первым заместителем начальника СБУ, и сейчас Баканов занимает обе эти должности. Он наверняка много чего наслушался от своих непосредственных подчиненных из управления «К» и так вот просто расставаться с ними не хочет. Есть данные, что на этой почве возник конфликт между Бакановым и главой президентской администрации Андреем Богданом.

              Администрация Зеленского должна кровь из носу представить на первом заседании Рады весь пакет документов, которые требует от нее представительство НАТО в лице пани Маронковой. С этим связаны и спешка при их подготовке (вообще-то новый Закон о разведке, например, пытались написать аж полтора года, а теперь заняты штурмовщиной) и принцип «давайте ударим топором, а потом посмотрим, что получилось».

              Реформа СБУ – вообще неподъемный снаряд. При Порошенко число подходов к нему было огромным. Вес так и не взяли. Сейчас же задача Зеленскому облегчена: есть четкие требования НАТО, которые надо только написать на бумаге на украинском языке. Есть, правда, подозрения, что любая подобная реформа может свестись в Киеве к перестановке людей с места на место. А за такими манипуляциями никакая Маронкова не уследит.


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