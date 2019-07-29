Объявлено о реформе СБУ

Службу безопасности Украины реформируют коренным образом, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк. По его словам, контрразведывательная деятельность СБУ будет усилена, а вот от несвойственных функций спецслужбу собираются избавить.

«У нас стоит в повестке дня реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинский «24 канал».

Данилюк высказался за то, чтобы сделать СБУ более мощной в сфере контрразведки.

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«Другие функции, которые не присущи ей – экономика, борьба с коррупцией, – это искусственные временные функции, которые нужно убирать», – добавил секретарь СНБО Украины.

По его словам, такое мнение поддерживает президент Украины Владимир Зеленский.

Данилюк добавил также, что военно-промышленный комплекс Украины находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников. Секретарь СНБОУ назвал своим приоритетом реформирование ВПК Украины.

Перед президентскими выборами на Украине разгорелся коррупционный скандал вокруг предприятия «Укроборонпром». Госконцерн, однако, в итоге решили не ликвидировать.

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