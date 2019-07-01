Киев передумал ликвидировать «Укроборонпром»

Госпредприятие «Укроборонпром» не будет ликвидировано, но будет реформировано, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Данилюк в интервью украинским СМИ заявил, что «Укроборонпром» – это бизнес, который должен быть максимально эффективным, он не может быть таковым, когда «производство техники размазывают по 10 заводам», передает ТАСС.

«Ремонт, и производство нужно сконцентрировать на лучших заводах, модернизировать и загрузить их полностью», – подчеркнул глава СНБО.

Он пояснил, что госконцерн продолжит работать, но будет «серьезно реформирован».

«По Укроборонпрому много идей. Мы должны обеспечить нормальное корпоративное управление, для этого должен быть сильный наблюдательный совет и профессиональный менеджмент», – сказал Данилюк.

В апреле на Украине собрались ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать отдельный орган с расширенными полномочиями.

Перед президентскими выборами на Украине разгорелся вокруг предприятия разгорелся коррупционный скандал. Газета ВЗГЛЯД писала о крупнейших промышленных потерях Украины за последние годы.

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