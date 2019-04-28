Киев решил ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины согласился с предложением о ликвидации государственного концерна «Укроборонпром», вместо него создадут отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

«Будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия – участники концерна. Согласно новому законопроекту, будет ликвидировано очень большое количество существующих фирм «прокладок», – передает ТАСС сообщение СНБО.

Кривонос отметил, что «Укроборонпром» создавался по инициативе экс-президента Украины Виктора Януковича, чтобы контролировать все финансовые потоки, шедшие через предприятия оборонно-промышленного комплекса. Новый законопроект должен «уничтожить» старую систему управления концерном, но сохранить предприятия, работавшие «прозрачно и эффективно».

24 апреля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о ликвидации «Укроборонпрома», концерн был назван неэффективным, что влечет за собой «инвестиционную непривлекательность, невозможность поставок вооружений для армии» и злоупотребления должностными лицами.

В феврале на Украине возбудили уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Президент Украины Петр Порошенко после этого уволил первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.