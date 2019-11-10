Украина похвасталась способностью самостоятельно отразить «нападение» России

Глава минобороны Украины Андрей Загороднюк утвердительно ответил на вопрос о том, сможет ли страна самостоятельно защититься в случае «нападения» России.

«Да», – приводит его ответ РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

Загороднюк сообщил, что изучаются «разные сценарии». По его словам, у Киева «есть отработанный ответ» и «на этот сценарий».

Глава минобороны Украины отметил, что Киев продолжает сотрудничество с членами НАТО, которые предоставляют «оружие, технику и услуги», включая «учения и подготовку бойцов».

«Таким способом, они с нами», – заявил украинский министр.

По его мнению, сейчас сотрудничество со странами НАТО «даже усилилось».

Напомним, при президентстве Петра Порошенко украинские власти из года в год старательно запугивали народ своей страны якобы приближающейся войной с Россией. Общие расходы на оборону в бюджете 2020 года на Украине достигнут 245 млрд гривен (около 10 млн долларов). Это 5,4% от ВВП и 23% от доходной части бюджета.

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