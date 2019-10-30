В Киеве рассказали об особенностях современной войны

В Донбассе боевые действия являются противостоянием тяжелого дальнобойного вооружения и разведки, это не война танков и БТР, поэтому расходование оборонного бюджета Украины было неэффективным, заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

«Во многих случаях бюджет расходовался неэффективно. Поэтому нужно определиться с приоритетами. А приоритеты – это средства разведки и поражения. Нынешняя война – это война не танков и БТР, хотя они тоже нужны. Это война средств радиоэлектронной борьбы, ПВО, разведки, авиации и возможности противостоять таким же средствам, которые Россия применяет против нас», – передает его слова УНИАН.

Отметим, что у Украины регулярно возникают проблемы при разработке и поставках вооружения. Так, в начале октября сообщалось, что ВСУ не получили 48 бронетранспортеров из-за того, что производитель машин закупил не ту сталь.

Добавим, что общие расходы на оборону в бюджете 2020 года на Украине достигнут 245 млрд гривен (около 10 млн долларов). Это 5,4% от ВВП и 23% от доходной части бюджета.