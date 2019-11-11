Министр обороны Украины захотел отменить призыв в армию

Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк назвал отмену призыва в армию своей «персональной целью».

Он признал, что на это потребуется много времени, но такова «позиция государства вообще». Украина, по его словам, «движется к профессиональной армии» в соответствии со стандартами НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

Загороднюк заявил, что каждый украинский военный «должен знать свое место». Военным должна быть обеспечена «четкая карьера», а также защита прав.

Как заявил министр, это позволит «конкурировать при отборе за лучших людей».

Отметим, что к началу 2014 года на Украине фактически уже был отменен призыв, к 2017 году ВСУ должны были полностью перейти на контрактную основу. Но после евромайдана реформу свернули.