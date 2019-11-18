Погребинский оценил возвращение Россией Украине военных кораблей

«Это только маленький элемент атмосферы. Москва демонстрирует Киеву готовность выполнять Минские соглашения и ждет ответной реакции», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя передачу Украине арестованных год назад в Керченском проливе украинских кораблей.

«Мне кажется, это сигнал готовности к переговорам в «нормандском формате», демонстрация доброй воли, – сказал Михаил Погребинский. – Эти слова уже прозвучали, и я с ними согласен. Это хорошо выглядит для Парижа и Берлина. Москва показывает, мол, мы вам отдаем этот мусор, и вы тоже двигайтесь по пути выполнения политической части Минских соглашений».

По словам собеседника, передача кораблей укладывается в сложившийся тренд «московский маяк». Мол, есть договоренность, мы готовы, давайте двигаться в соответствии с Минскими соглашениями.

«Пока есть только факты. На Украине нет ни официальной, ни политической реакции. Думаю, она последует позже. В целом для выполнения Минских соглашений и эффективности «нормандского формата» это только маленький элемент атмосферы. Я не предвижу у этого события каких-то далеко идущих последствий», – заключил киевский политолог.

Накануне украинские СМИ заявили, что арестованные год назад в Керченском проливе украинские корабли прошли под арками Крымского моста. Позже появились подробности: к месту передачи их тянут на буксире, передача состоится в понедельник в нейтральных водах Черного моря у мыса Тарханкут. Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что возвращение Украине кораблей находится на «завершающем этапе». МИД России ставил условием передачи Киеву гарантию их сохранности как вещественных доказательств.

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