Захват российского танкера грозит Украине большими проблемами

На Украине задержан российский танкер Nika Spirit - он якобы перекрывал Керченский пролив, когда через него в ноябре прошлого года пытались прорваться украинские военные катера. Интересно, что сейчас как раз решался вопрос об освобождении моряков с тех кораблей. И это расценивалось как первый признак потепления отношений между двумя странами. Кому же выгодно обострение ситуации?

Служба безопасности Украины не стала задерживать российских моряков с захваченного в четверг танкера Nika Spirit, они в ближайшее время вернутся на родину. Эту информацию украинской прессы подтвердило и посольство России в Киеве. «Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле», где был задержан танкер – цитировал ТАСС сообщение дипломатов.

Появилось и объяснение неожиданной «доброты» украинских силовиков. В СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года, поэтому не могут нести за них ответственности, сообщило одесское издание «Таймер». СБУ утверждает, что танкер якобы блокировал украинские корабли во время инцидента.

Отметим, что ситуация с задержанными моряками с самого начала была на контроле у уполномоченного по правам человека в России. Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой выяснить обстоятельства задержания танкера и положение, в котором находятся моряки. Денисова обещала выяснить ситуацию в СБУ.

В геленджикской компании «Фос шиппинг менеджмент» (в состав которой входит фирма-судовладелец «Альтомар шиппинг»), сообщили, что экипаж не пострадал. «С моряками все хорошо», – сказал представитель фирмы. Других подробностей о состоянии экипажа не сообщается.

Более-менее ясны обстоятельства задержания танкера Nika Spirit. К слову, в первых сообщениях судно фигурировало под своим старым называнием – Neyma. Именно так оно было названо в сообщении Службы безопасности Украины о задержании танкера.

Судно класса «река-море» следовало по маршруту Порт Кавказ (Краснодарский край) – дунайский речной порт Измаил. «Танкер шел с 2 тысячами тонн груза на борту. Из порта Кавказ через Румынию по Дунаю в Измаил», – уточнил в комментарии РИА Новости Сергей Фишов, координатор Международной федерации транспортных рабочих в России. На борту находилось от 11 до 16 человек.

Судя по видео и опубликованным фотографиям, сотрудники украинской «безпеки» поднялись на борт и допросили экипаж. Следователи СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск, изъяли документы, записи радиопереговоров, бортовые журналы. Судно признано вещдоком по делу о «блокаде» Керченского пролива, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Команда после допроса отпущена, но судно остается под арестом. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал действия украинских силовиков пиратством . Строго говоря, морским разбоем это назвать нельзя, но международное морское право Украина нарушила, объясняют юристы.

«Факт задержания танкера – прискорбный, и он не соответствует международному праву, но это не является пиратством», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по морскому праву, профессор Института государства и права РАН Камиль Бекяшев. «Начнем с терминологии: пиратство, в соответствии с Конвенцией по морскому праву, имеет место в открытом море. А здесь танкер был задержан в порту Измаил. Но сам факт задержания – абсолютно не правомерен».

Бекяшев объяснил, в чем с точки зрения буквы морского права, состоит нарушение, допущенное украинской стороной. «Во-первых, нет никаких убедительных доказательств, того, что танкер участвовал в каких-либо принудительных действиях по отношению к украинским военным кораблям, – подчеркнул юрист. – Во-вторых, танкер нельзя задержать без согласования с портовыми властями государства, где он был зарегистрирован танкер, то есть с властями Российской Федерации». Напомним, что танкер Nika Spirit ходит под российским флагом, с портом приписки Таганрог, и с командой, состоящей из граждан России.

То, что моряков отпустили, отнюдь не снимает вину с украинской стороны. «В этой связи судовладелец имеет полное право опротестовать решение портовых властей, а капитан должен срочно подать морской протест в соответствии с Кодексом торгового мореплавания», – поделился собеседник.

Портовые власти Измаила могут рассматривать произошедший инцидент в течение суток. После этого, если не будут предоставлены убедительные доказательства вины, они должны танкер отпустить, поскольку судно находится на коммерческой линии, и его задержание приносит большие материальные убытки, – пояснил Камиль Бекяшев.

Эксперт подчеркнул:

«Если украинские портовые власти хотят неприятностей, пусть продолжают удерживать российское судно.

На это есть международные суды и арбитражи, которые во всем разберутся».



Отметим, что акт «политического пиратства», из-за которого Украине могут грозить серьезные неприятности, имел место буквально на следующей день после того, как украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила: договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты. Вряд ли фактический захват российского танкера стал хорошим подспорьем для того, чтобы вернуть украинцев на родину.



Действия украинской стороны «ни на йоту не приблизят решение вопроса» с украинскими моряками, попавшими под арест после провокации Киева с вторжением в территориальные воды России, подчеркнул депутат Затулин.

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Напомним, речь идет о 22 украинских моряках и двух сотрудниках СБУ с двух бронекатеров украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу». В ноябре прошлого года эти корабли нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Захват судна Nika Spirit «лишь создаст дополнительное напряжение во взаимоотношениях уже с новой властью Украины», добавил депутат.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич полагает: таким образом определенные силы на Украине и на Западе посылают «черную метку» новому президенту Владимиру Зеленскому.

Инцидент в Измаиле стал продолжением провокации, «спланированной извне и навязанной украинской стороне», отметил сенатор Клинцевич. Он не исключает, что инцидент может быть связан с тем, что близится развязка с задержанными в Керченском проливе украинскими моряками, чья судьба может решиться в ближайшее время. По мнению сенатора, инцидент стал пощечиной и предупреждением президенту Зеленскому, «который во время формирования новой структуры власти не заинтересован в развитии событий таким образом». «Это намек, что не Зеленский в стране хозяин, что не ему здесь рулить», – предположил Клинцевич.

В любом случае, подобные действия Киева способны значительно ухудшить перспективы налаживания российско-украинских отношений, сказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров «Если Киев хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер», – подчеркнул сенатор.

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