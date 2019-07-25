Захват российского танкера грозит Украине большими проблемами

Взгляд
25 июля, четверг  |  Последнее обновление — 19:10  |  vz.ru
Разделы

Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
Перейти а раздел…

Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия терпит выходки КНДР

Китайский плакат времен Корейской войныФото: chineseposters.net
Российская команда сейнера «Сянхайлинь-8» удерживается Северной Кореей уже более недели, но известно об этом стало только накануне. Посольство РФ в КНДР работало над освобождением моряков, стараясь не поднимать шума, однако скандальная история все же просочилась в СМИ. Почему мы вынуждены терпеть подобное поведение от страны, живущей в том числе на нашу гуманитарную помощь? Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

Сергей Мардан, публицист
Вся человеческая история подсказывает, что «здоровый образ жизни» – это опасная и искусственная ересь. ЗОЖ жалок именно из-за своей изначальной лживости. А отвратительным он становится, когда эту ложь начинают превращать в деньги. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Украинское отчаяние перерождается в революционную доктрину

Андрей Бабицкий, журналист
По сути, это революция, снос до основания. Но не во имя того, чтобы «а затем», а чтобы вообще все рассыпалось в пух и прах. Что будет дальше – не так важно. Главное, чтоб не было так, как было. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

К власти в Лондоне пришел Борис Разрушитель

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Будем откровенны – Британия является врагом Российской Федерации. И сотни лет назад, и сейчас. Именно Британия занимает наиболее русофобскую позицию и создает нам проблемы. Поэтому – чем Британии хуже, тем нам приятнее. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему Россия терпит выходки Северной Кореи

    Какими товарами знамениты российские регионы

    Дилетантство команды Зеленского просто поражает

      Перейти а раздел…

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:МИД сделал заявление послу Южной Кореи по инциденту над Японским морем
              СБУ засекретила подробности задержания российского суднаКлинцевич: Задержание российского танкера - провокация, навязанная Украине извнеЗаказчика взрывов в петербургском метро нашли в ИдлибеНачался допрос Порошенко в Госбюро расследований Украины
              Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Атлантического совета»Путин отменил ряд санкций против ТурцииАрестован директор детского лагеря «Холдоми»Михаил Ширвиндт решил развестись
              ЕС не принял требования Джонсона по BrexitМашину Порошенко помяли с криками «сдохни, Петя»Умер народный артист Анатолий ТороповТуристка из России спасена в горах Грузии

              «лечится очень легко»


              Историк оценил заявление советника Зеленского о «независимом» Крыме

              вытесняют местных


              В Норвегии призвали к убийствам из-за нашествия «русских лососей»

              популярность в соцсетях


              Названы самые успешные российские звезды моложе 40 лет

              Видео

              образ либерала


              Почему мы запомним Константина Борового

              Соединенное Королевство


              Джонсон способен развалить Британию

              выборы на украине


              Анатолий Шарий: Новая Рада не продержится до конца срока

              к концу 2019 года


              Экономисты разглядели приближение мирового кризиса

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Обессиленная Соболь


              Максим Соколов: Громкий голод оппозиции

              Пацифизм Трампа


              Дмитрий Дробницкий: Ястребы и голуби кружат над Ближним Востоком

              маньяк-время


              Дмитрий Воденников: Мы боимся потерь, которые несет старость

              на ваш взгляд


              Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?

              Захват российского танкера грозит Украине большими проблемами

              Украинские силовики допросили и арестовали экипаж, провели обыск и изъяли документы   25 июля 2019, 18:30
              Фото: Генеральна прокуратура України
              Текст: Михаил Мошкин,
              Андрей Резчиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              На Украине задержан российский танкер Nika Spirit - он якобы перекрывал Керченский пролив, когда через него в ноябре прошлого года пытались прорваться украинские военные катера. Интересно, что сейчас как раз решался вопрос об освобождении моряков с тех кораблей. И это расценивалось как первый признак потепления отношений между двумя странами. Кому же выгодно обострение ситуации?

              Служба безопасности Украины не стала задерживать российских моряков с захваченного в четверг танкера Nika Spirit, они в ближайшее время вернутся на родину. Эту информацию украинской прессы подтвердило и посольство России в Киеве. «Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле», где был задержан танкер – цитировал ТАСС сообщение дипломатов.

              Появилось и объяснение неожиданной «доброты» украинских силовиков. В СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года, поэтому не могут нести за них ответственности, сообщило одесское издание «Таймер». СБУ утверждает, что танкер якобы блокировал украинские корабли во время инцидента.

              Отметим, что ситуация с задержанными моряками с самого начала была на контроле у уполномоченного по правам человека в России. Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой выяснить обстоятельства задержания танкера и положение, в котором находятся моряки. Денисова обещала выяснить ситуацию в СБУ.

              В геленджикской компании «Фос шиппинг менеджмент» (в состав которой входит фирма-судовладелец «Альтомар шиппинг»), сообщили, что экипаж не пострадал. «С моряками все хорошо», – сказал представитель фирмы. Других подробностей о состоянии экипажа не сообщается.

              Более-менее ясны обстоятельства задержания танкера Nika Spirit. К слову, в первых сообщениях судно фигурировало под своим старым называнием – Neyma. Именно так оно было названо в сообщении Службы безопасности Украины о задержании танкера.

              Судно класса «река-море» следовало по маршруту Порт Кавказ (Краснодарский край) – дунайский речной порт Измаил. «Танкер шел с 2 тысячами тонн груза на борту. Из порта Кавказ через Румынию по Дунаю в Измаил», – уточнил в комментарии РИА Новости Сергей Фишов, координатор Международной федерации транспортных рабочих в России. На борту находилось от 11 до 16 человек.

              Судя по видео и опубликованным фотографиям, сотрудники украинской «безпеки» поднялись на борт и допросили экипаж. Следователи СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск, изъяли документы, записи радиопереговоров, бортовые журналы. Судно признано вещдоком по делу о «блокаде» Керченского пролива, готовится ходатайство в суд о его аресте.

               Команда после допроса отпущена, но судно остается под арестом. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал действия украинских силовиков пиратством. Строго говоря, морским разбоем это назвать нельзя, но международное морское право Украина нарушила, объясняют юристы.

              «Факт задержания танкера – прискорбный, и он не соответствует международному праву, но это не является пиратством», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по морскому праву, профессор Института государства и права РАН Камиль Бекяшев. «Начнем с терминологии: пиратство, в соответствии с Конвенцией по морскому праву, имеет место в открытом море. А здесь танкер был задержан в порту Измаил. Но сам факт задержания – абсолютно не правомерен».

              Бекяшев объяснил, в чем с точки зрения буквы морского права, состоит нарушение, допущенное украинской стороной. «Во-первых, нет никаких убедительных доказательств, того, что танкер участвовал в каких-либо принудительных действиях по отношению к украинским военным кораблям, – подчеркнул юрист. – Во-вторых, танкер нельзя задержать без согласования с портовыми властями государства, где он был зарегистрирован танкер, то есть с властями Российской Федерации». Напомним, что танкер Nika Spirit ходит под российским флагом, с портом приписки Таганрог, и с командой, состоящей из граждан России.

              То, что моряков отпустили, отнюдь не снимает вину с украинской стороны. «В этой связи судовладелец имеет полное право опротестовать решение портовых властей, а капитан должен срочно подать морской протест в соответствии с Кодексом торгового мореплавания», – поделился собеседник.

              Портовые власти Измаила могут рассматривать произошедший инцидент в течение суток. После этого, если не будут предоставлены убедительные доказательства вины, они должны танкер отпустить, поскольку судно находится на коммерческой линии, и его задержание приносит большие материальные убытки, – пояснил Камиль Бекяшев.

              Эксперт подчеркнул:

              «Если украинские портовые власти хотят неприятностей, пусть продолжают удерживать российское судно.

              На это есть международные суды и арбитражи, которые во всем разберутся».

              Отметим, что акт «политического пиратства», из-за которого Украине могут грозить серьезные неприятности, имел место буквально на следующей день после того, как украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила: договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты. Вряд ли фактический захват российского танкера стал хорошим подспорьем для того, чтобы вернуть украинцев на родину.

              Действия украинской стороны «ни на йоту не приблизят решение вопроса» с украинскими моряками, попавшими под арест после провокации Киева с вторжением в территориальные воды России, подчеркнул депутат Затулин. 

              Напомним, речь идет о 22 украинских моряках и двух сотрудниках СБУ с двух бронекатеров украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу». В ноябре прошлого года эти корабли нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Захват судна Nika Spirit «лишь создаст дополнительное напряжение во взаимоотношениях уже с новой властью Украины», добавил депутат.

              Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич полагает: таким образом определенные силы на Украине и на Западе посылают «черную метку» новому президенту Владимиру Зеленскому.

              Инцидент в Измаиле стал продолжением провокации, «спланированной извне и навязанной украинской стороне», отметил сенатор Клинцевич. Он не исключает, что инцидент может быть связан с тем, что близится развязка с задержанными в Керченском проливе украинскими моряками, чья судьба может решиться в ближайшее время.  По мнению сенатора, инцидент стал пощечиной и предупреждением президенту Зеленскому, «который во время формирования новой структуры власти не заинтересован в развитии событий таким образом». «Это намек, что не Зеленский в стране хозяин, что не ему здесь рулить», – предположил Клинцевич.

              В любом случае, подобные действия Киева способны значительно ухудшить перспективы налаживания российско-украинских отношений, сказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров  «Если Киев хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер», – подчеркнул сенатор.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............