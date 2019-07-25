В Госдуме обвинили Украину в пиратстве

Задержание на Украине российского танкера является пиратством, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, этот инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева.

Затулин в комментарии РИА «Новости» отметил, что если речь действительно идет о захвате российского танкера в отместку за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2019 года, «то в этом случае это пиратские действия, которые неминуемо приведут к обострению российско-украинских отношений».

Депутат подчеркнул, что действия украинской стороны «ни на йоту не приблизят решение вопроса с украинскими моряками, а только создадут дополнительное напряжение во взаимоотношениях уже с новой властью Украины».

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что задержание российского танкера является абсолютно незаконным. «Это можно делать только по решению суда», – заявил сенатор.

По его словам, подобные действия Киева способны значительно ухудшить перспективы налаживания российско-украинских отношений.

«Если Киев хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер», – подчеркнул Джабаров.

Ранее в четверг Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.

В МИД России заявили, что Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу.