В МИД прокомментировали задержание российского танкера на Украине

Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу, сообщил источник в российском МИД.

«Нужно разобраться во всех деталях, не торопиться делать окончательные выводы, в чем конкретно претензии украинских властей к российскому танкеру. Версия про Керчь анонсировалась, но пока мы ничего не знаем ни о количестве экипажа, ни о том, какие претензии конкретно к морякам будут предъявляться», – заявил источник.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что Москва будет предпринимать свои действия в отношении задержанного танкера после выяснения деталей, он ответил: «Конечно».

Он также посоветовал Киеву подумать о том, к каким последствиям для ситуации в Азовском море может привести задержание российского танкера, передает РИА «Новости».

«Не хотелось бы думать, что это первое конкретное действие новых властей после выборов и еще больше не хотелось бы думать, что этот шаг был предпринят в качестве «набора материала для обмена». Потому что, как мы знаем, в свое время такие вещи, которые происходили в Азовском море, я имею в виду судно «Норд», которое было задержано непонятно по каким основаниям (в марте 2018 года), вызвали достаточно резкую эскалацию напряженности, в том числе в Азовском море и Керченском проливе. Поэтому Украина должна подумать о тех последствиях, которые могут произойти», – заявил источник.

Он также подчеркнул, что если действия Киева направлены на «набор материала для будущих обменов – это зря они пошли по такой дорожке, это не поможет им».

Ранее в четверг Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент Владимир Путин тогда говорил, что речь идет о «спланированной провокации» со стороны Украины, о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».

Газета ВЗГЛЯД, подробно разобрав представленные ФСБ данные об украинской провокации в Черном море, отмечала, что Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть.