Украина задержала российский танкер

Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе ведомства.

«24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit, который по номеру IМО – 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как уже известный танкер Neyma», – отмечается на странице СБУ в Facebook.

В ведомстве заявили, что Neyma якобы блокировал украинские военные корабли во время инцидента Керченском проливе в связи с чем «Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер.

Военная прокуратура и следователями СБУ также сообщили о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства России, в том числе одном контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковник.

Следователи СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на задержанном танкере, изъяли документы, записи радиопереговоров, бортовые журналы. Были допрошены члены команды. Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Напомним, 25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент Владимир Путин тогда говорил, речь идет о «спланированной провокации» со стороны Украины, о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».

Газета ВЗГЛЯД, подробно разобрав представленные ФСБ данные об украинской провокации в Черном море, отмечала, что Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть.