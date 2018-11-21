Путин рассказал об ответе России на действия Украины

Президент России Владимир Путин рассказал, как Москва ответит на действия Киева, который после своей провокации в Черном море ограничил въезд россиян на Украину.

Путин сказал, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим пребывания и получения гражданства, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Москва продолжит следить за развитием ситуации на Украине, ведь «нам это небезразлично, потому что это близкая нам страна».

Комментируя инцидент в Черном море, глава российского государства сообщил, что Россия изложила свою позицию и представила хронологию развития ситуации.

«Против этого трудно что-либо возразить. Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Ну что это такое?» – заявил Путин.

Он подчеркнул, что речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».

На вопрос о том, смог ли он убедить в этом других лидеров G20, Путин ответил: «Реакция была спокойная. Я не знаю, удалось ли их в этом убедить или не удалось, это у них надо спросить».

Путин отметил, что в ходе инцидента в Черном море российские пограничники действовали строго по уставу. При этом даже после нарушения украинскими кораблями границы им было предложено проследовать в Керчь, встать на стоянку и взять лоцмана. И только после отказа началось «толкание бортами». Президент также напомнил, что в Киеве «многократно, публично говорили, что мост собираются взорвать».

Вопрос об обмене задержанных в результате провокации в Керченском проливе украинских моряков не стоит, Россия намерена подтвердить провокационный характер Киева и зафиксировать все юридически.

Путин в ответ на призыв G7 освободить украинских военных моряков напомнил про произвол с захватом российских рыбаков Украиной.

На ваш взгляд Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России? В ближайшие 5 лет

В ближайшие 10-15 лет

Не раньше, чем через 50 лет

Никогда. Украина для России потеряна навсегда



Ситуация на Украине, как заявил президент России, «описывается несколькими словами: кому война, а кому мать родная». Он указал, что «в условиях каких-то боевых действий, в условиях провокаций, с которыми мы имеем дело… олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа». По словам главы государства, это одна из причин, по которой Киев не желает мирного урегулирования.

Кроме того, военное положение на Украине введено, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность в стране перед выборами. Путин указал, что военное положение ввели в тех областях, где нынешний президент Украины Петр Порошенко «не пользуется особой поддержкой».

Путин подчеркнул, что власти Украины «своими руками разделили страну – на благонадежную и не очень».

Как заявил президент России, украинские власти хотят «прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике» войной и заявлениями об «агрессоре». Именно «агрессора» Киев винит и «в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете», и в «обнищании народа», и в необходимости «с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ», перекладывая решение проблем «на будущие поколения».

Путин назвал действующее руководство Украины «партией войны».

«Пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будет продолжаться»,

– заявил президент России.

Путин выразил сожаление в связи с тем, что все забыли о жертвах пожара в одесском Доме профсоюзов: «Ссылаются на расследование украинских официальных властей, но расследования-то нет. И тишина».

Путин сообщил, что не отказывается от контактов с Порошенко, хотя общаться сложно. По словам Путина, непонятно, о чем говорить. В качестве примера российский лидер привел случай в Луганской области, где при участии ОБСЕ были достигнуты договоренности о решении конфликта, «а украинские партнеры говорят: «Нет, но вы не слышали, а мы слышали, что кто-то стрелял».