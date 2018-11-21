Во въезде на Украину решили отказывать не только мужчинам, но и женщинам из России

В киевском аэропорту Борисполь пограничники не пускают на Украину не только мужчин, но и женщин из России.

Отмечается, что часто причины отказа называются чисто формальные, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

«Пограничники требуют от женщин предъявить заверенные выписки из банка в качестве доказательства достаточности средств на пребывание в стране и при отсутствии документа в основном отказывают во въезде», – сообщил источник.

По его словам, пассажиров из России не допускают до контроля в кабинах. У прибывших забирают паспорта и по одному отправляют в отдельную комнату на беседу с пограничниками.

«На беседу вызывают по одному. По результатам беседы россиянам, как правило, отказывают во въезде, сославшись на военное положение и решение о запрете въезда в страну мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. После отказа во въезде россиян отправляют тем же самолетом в страну исхода за счет авиакомпании. Паспорта при этом до вылета на руки не выдаются», – рассказал собеседник.

Ранее госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. МИД России прокомментировал данное решение, отметив, что вводить зеркальные меры нецелесообразно.

Запрет на въезд мужчин из России на Украину высмеяли в социальных сетях блогеры.