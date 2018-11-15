МИД прокомментировал запрет въезда российским мужчинам на Украину

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя решение Киева запретить въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, заявила, что отвечать зеркально на все решения украинских властей было бы нецелесообразно.

«Что касается Украины, а самое главное не столько касается государства, сколько того режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальности просто страшно. Если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству. Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и, к сожалению, на Украине, – это полностью дисфункция государственного устройства и государства как образования, которое является следствием диких телодвижений руководства страны», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.

Напомним, с 2015 года на Украине введена не предусмотренная двусторонними соглашениями система приглашений для граждан России. Отсутствие приглашения могло стать основанием для запрета на въезд. На практике приглашения спрашивали только у мужчин призывного возраста – от 16 до 60 лет.

Кроме того, с 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести обязательный сбор биометрических данных с въезжающих иностранцев.

В воскресенье три корабля украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.