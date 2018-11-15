Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил глава ведомства Петр Цигикал на совете с президентом Украины Петром Порошенко.

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола», – сказал он, передает ТАСС.

Тем временем в пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму сообщили, что пограничные пункты на границе России и Украины в Крыму работают в штатном режиме.

Напомним, с 2015 года на Украине введена не предусмотренная двусторонними соглашениями система приглашений для граждан России. Их должны составлять, заверять у нотариуса и присылать по почте адресату юридические или физические лица, к которым едет россиянин. Запрета на въезд без приглашений не было, но украинский пограничник мог потребовать этот документ. Его отсутствие могло стать основанием для запрета на въезд. На практике приглашения спрашивали только у мужчин призывного возраста – от 16 до 60 лет.

Кроме того, с прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести обязательный сбор биометрических данных с въезжающих иностранцев. В совете не скрывали, что эта мера затронет главным образом россиян. Кроме того, россияне, желающие посещать Украину, были обязаны предварительно зарегистрироваться в электронной системе МИДа.

В воскресенье три корабля украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.