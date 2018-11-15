Блогеры высмеяли решение Киева запретить въезд российским мужчинам

Блогеры посмеялись над решением властей Украины запретить въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Журналист Сергей Доренко пошутил, что россиянам запретили въезд на Украину потому, что местные боятся конкуренции русских парней.

«Дело в том, что девки на Украине очень витальные, они полны животного оптимизма, срамные девки, если правду сказать. А украинские мужчины поголовно – образец интеллигентности и деликатности. Украинский мужчина – духовность и чистота, уважительность и скромность. На третьем свидании просят разрешения подержать девушку за руку. Потом пару месяцев водят ее за руку в сквере у оперного театра. И девушки не то чтобы довольны этим. И тут русские – быстрые и четкие – побеждают. Поэтому им запретили въезд», – заявил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

«Самое смешное, что это ограничение касается тех, кому от 16 до 60 лет. И знаете, кто не подходит под это ограничение? Да, Владимир Путин по-прежнему может въезжать на Украину. А вот Дмитрию Анатольевичу пока рано», – сообщает автор Telegram-канала Ворчун.

«Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Это же неприкрытый сексизм! На Украине сильно недооценивают русских женщин», – посмеялись авторы канала Теория Элит.

Когда мужчинам запретили въезд в Украину, но тебе уже 61: pic.twitter.com/12BTatHx6z — Aviasales.ru (@aviasales) 30 ноября 2018 г.

Автор Telegram-канал Русское будущее считает, что это однозначный сигнал для либералов, которых могут убить на Украине по политическим мотивам:

«На самом деле, украинский запрет на въезд половозрелым мужчинам – это очень смешно. На протяжении четырех лет украинцы продолжали унижать российских людей с приличными добрыми лицами, которым в Киеве, похоже, медом было намазано. Смотрите все эти постоянные истерики на тему «меня не пустили на Украину, как же так, я же тоже против Путина» в социальных сетях», – пишет автор.

По словам блогера, не надо ездить на Украину, поскольку совершенно русофобский режим соседнего государства «не желает вас видеть на Украине ни в каком качестве. В лучшем случае вам будут плевать вслед, в худшем – просто убьют в своих внутриполитических интересах. Прецеденты были».

По его мнению, запрет на въезд всем российским мужчинам – «совершенно четкий и однозначный сигнал последней категории людей, которая продолжала на эту самую Украину ездить. Либералам, оппозиционерам, борцам с путинским режимом и просто интеллигентным диванным войскам».

Блогер Роман Попков привел в своем Telegram-канале комментарий президента Украины Петра Порошенко о том, что такие действия помешают России сформировать частные армии на Украине.

«На самом деле, грустно и очень смешно насчет «частных армий». И, возможно, эта мера показывает подлинный интеллектуальный уровень действующей силовой и политической элиты. Все политические заказные преступления на территории, подконтрольной Киеву, Кремль совершает исключительно руками украинцев, «участников АТО». Россияне руководят только дистанционно. Но мера, конечно, популярная у слабо ориентирующейся в реальности части электората. Процента полтора плюса в рейтинг Порошенко, может, и даст», – считает блогер.

Напомним, МИД прокомментировал запрет въезда российским мужчинам на Украину.

Ранее в пятницу госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.