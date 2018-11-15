Украина показала готовность к настоящей войне с Россией

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26 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Олег Кожемяко: Врать не надо было!

«Под обоснованные проекты государство может дать денег. А если ты не обосновываешь, не прописываешь – так их и нет. На глаз, что ли, отсыпать?»Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
«Я имею право говорить: здесь у нас сейчас очень плохо», – заявил спецкору газеты ВЗГЛЯД и.о. главы Приморского края Олег Кожемяко. В регионе за «новыми красивыми мостами» проступает худшая по оснащенности на Дальнем Востоке социалка, которая требует неотложного внимания. При этом Кожемяко заверил, что на социальные программы «деньги есть». Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Порошенко пошел на срыв выборов президента Украины

Петр Порошенко сделал шаг к узурпации власти Фото: Ukrainian Presidential Office/
Xinhua/Global Look Press
Президент Украины Петр Порошенко нашел изощренный способ продлить срок своих истекающих полномочий. Провокация при участии военных кораблей в Керченском проливе, вероятно, позволит украинскому лидеру с крайне низким рейтингом популярности ввести военное положение и сорвать сроки выборов главы государства весной 2019 года. Поддержат ли в этом Порошенко партнеры по коалиции и страны Запада? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Украина – это плохой мальчик, который задирает прохожих

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Смысл провокации: президент маленькой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение, отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» еще, а наши геополитические «партнеры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Очень глупый план Порошенко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...
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Изнасилованное Майданом общество не сможет помешать «демократии»

Андрей Манчук, политолог
Военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период критика власти становится преступлением. Но это, конечно, не диктатура – диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          НОВОСТЬ ЧАСА:СБ ООН отклонил запрос России по ситуации в Керченском проливе
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          защита границы


          Опубликовано видео навала российского корабля на украинский

          «очень опасные игры»


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          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Украина показала готовность к настоящей войне с Россией

          Бравая украинская армия вполне в состоянии решиться на самоубийственный шаг и начать реальные боевые действия против России   26 ноября 2018, 18:35
          Фото: РИА «Новости»
          Текст: Евгений Крутиков

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          Столкновение украинского и российского военных флотов видится рубежным событием в противостоянии двух стран. Киев показал свою полную и самоубийственную неадекватность, готовность пожертвовать чем угодно ради втягивания России в вооруженный конфликт. Почему горячей точкой оказалось именно Крымское побережье - и где можно было бы ожидать нового обострения?

          Пока что единственным практическим результатом введения Киевом военного положения становится перевод всего, что на Украине причисляется к силовым структурам, в состояние готовности «полная».

          Если рассуждать логически, то вся махина ВСУ должна разом прийти в движение: зазвучать сирены в казармах, включиться активные локаторы, оставшиеся пока в живых катера  выйти на патрулирование прибрежной зоны, тыловики – начать пересчитывать танковое топливо, военкоматы – сдувать пыль с мобилизационных листов и все тому подобное. То же самое должно касаться и СБУ, которая перешла на военный режим еще ночью (если верить официальным данным), и киевской полиции, до которой дошло позже всех.

          На самом же деле само объявление о полной готовности ни к чему особенному не привело. Ни в одном украинском силовом ведомстве подобного рода статусы готовности никто не соблюдает. В подавляющем большинстве нет даже регламентирующих уставных документов, которые должны регулировать этот самый статус «полной» боеготовности.

          Некоторое обострение артиллерийской и минометной перестрелки на линии фронта в Донбассе совпало по времени с операцией по аресту украинских военных кораблей. Чистое это совпадение или нет – оценить нелегко. Другое дело, что под обстрел попали жилые кварталы Донецка, чего давно не было. Но в то же время это те самые кварталы, которые ранее регулярно попадали под огонь с украинской стороны: примыкающие к аэропорту. Боестолкновение на Бахмутской трассе и на приморском направлении у Саханки – тоже дело привычное, как и «рейды» 72-й бригады на светлодарской дуге.

          Но формально армия соседнего государства перешла в состояние полной боевой готовности, и в этом государстве объявлено военное положение (пока только указом Порошенко, но нет сомнений, что и Верховная рада примет аналогичное решение). Кроме того, Порошенко принял решение о частичной мобилизации, и это означает эскалацию напряженности непосредственно у российских границ.

          С практической и дипломатической точек зрения такие демарши Киева требуют ответа.

          С российской стороны до воскресенья 25 ноября последовательно переводили все кризисные истории в политический или даже информационно-пропагандистский режим: вот в Киеве скоро выборы, потому они и буянят. И тут надо наконец произнести вслух, что кризис в отношениях с Украиной носит военно-политический, а отнюдь не предвыборный характер. Украина превратилась в системного военно-политического врага, который не задумываясь применяет военные средства и подрывные методики даже на грани самоубийства.

          Пожертвовать тремя (а при другом развитии событий – пятью) военными кораблями и 21 военнослужащим, включая трех офицеров – серьезная цена для введения частичного военного положения. Несколько лет идет разрушительная война с тысячами погибших – никто военного положения не вводил. А тут не ждали.

          В российском экспертном и политическом сообществе события у Керченского пролива восприняли почему-то чуть ли не с удивлением. Между тем люди, вовлеченные в украинскую повестку, начиная с лета ожидали обострения обстановки как раз вокруг Азовского моря.

          Тематика Азова именно в военном плане всерьез рассматривалась с того момента, как Киевом было принято странное решение о создании в Бердянске новой военно-морской базы. После этого начались захваты российских гражданских кораблей. Заранее было понятно, что «база ВМС» в Бердянске нежизнеспособна как по-настоящему военный объект. Задержанные Россией артиллерийские катера типа «Гюрза» (как их еще называют, «плотики») могут базироваться на нее только как пираты Карибских морей на Тортугу: захватили российский сейнер, отбуксировали его в Бердянск, получили призовые и затаились в ожидании новой добычи.

          С воскресенья 25 ноября даже этот сценарий исключен: «плотики» теперь за пределы украинских территориальных вод не выйдут. Остерегутся. После спуска их на воду в прошлом году катера торжественно укомплектовывались наиболее патриотически настроенным плавсоставом.

          Особо была пропиарена история о том, что командирами «плотиков» назначались те самые бывшие курсанты ЧВВКУ им. Нахимова, которые в 2014 году отказались принимать российское гражданство и демонстративно хором исполнили «Ще не вмерла Украина», после чего были встречены как герои в Одессе. Теперь они лейтенанты и капитаны «плотиков». И на Украине сутки раскручивается скандал вокруг капитана «Никополя», который сдался российским пограничникам, потому на него не была высажена абордажная команда, и «Никополь» своим ходом дошел до Керчи. То есть даже самый и свидомый плавсостав идти на дно оказался не готов.

          По этой же причине можно почти полностью исключить масштабные провокации против непосредственно Крыма: это может быть очень больно. Также ограничены и возможности действий Украины в воздухе. Сложно представить себе и какие-то вооруженные провокации на сухопутных участках российско-украинской границы.

          Единственной опасной зоной в такой обстановке остается Донбасс. Вряд ли сейчас немедленно вся украинская армия поднимется в штыки и пойдет на прорыв фронта по заранее подготовленному плану. Но есть несколько проблемных зон, где возможен украинский извод местечка Гляйвице. В первую очередь это Мариуполь, где несложно организовать «самострел» нескольких жилых зон. После этого можно говорить о новом casus belli и возобновлении полномасштабных боевых действий.

          Многие эксперты ссылаются на слова Путина о «ликвидации украинской государственности» в случае возобновления полномасштабных боевых действий по всей линии фронта. Якобы эта ясно высказанная позиция сдерживает и будет сдерживать от самоубийственных военных шагов. Но события в Керченском проливе показали, что никакие слова никого уже давно не сдерживают.

          Если до событий в Керченском проливе все же можно было говорить об адекватности практики Киева на российском направлении, то сейчас степень этой «адекватности» можно поставить под сомнение.

          Втягивание России в прямой вооруженный конфликт даже ценой самоубийственных потерь – действующая стратегия Украины. И донецкое направление – единственное, где ВСУ могут рассчитывать на частные тактические успехи, одновременно взывая к международной помощи.

          Тут главное не скатиться снова в разговоры о «едином братском народе» и, следовательно, невозможности крупного конфликта. Все давно уж возможно. Чтобы затем снова не удивляться, как так вдруг получилось, было бы неплохо заранее приготовиться к любым ходам со стороны ВСУ и СБУ, какими бы фантастическими они ни представлялись на первый взгляд.


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