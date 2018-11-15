Выяснилось, что напугало Украину применять авиацию для поддержки своих кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что военные рассматривали возможность воздушной поддержки украинских кораблей в Керченском проливе с воздуха, но испугались российских зенитных ракетных комплексов С-400.

«Мы рассматривали поддержку авиации, но ведь за четыре года Крым не просто был насыщен, а пересыщен средствами противовоздушной обороны. Комплексы С-400, комплексы С-200 стоят как раз на Керченском полуострове», – передает его слова портал «Вести-Украина».

По его словам, в связи с тем, что «захват кораблей» начался в темное время суток, «преодолевать систему ПВО было бы слишком обременительно».

Ранее генштаб ВСУ также опубликовал аудиозапись якобы перехваченных переговоров экипажей российских кораблей с командованием погранслужбы ФСБ России и между собой. В них в том числе называются координаты навалов на украинский буксир, которые были совершенны в территориальных водах России.

В воскресенье украинские корабли совершили провокацию в российских водах. Позже перед Керченским проливом были задержаны три украинских корабля, в том числе два новейших бронекатера «Гюрза-М» – «Никополь» и «Бердянск».

Москва заявила Киеву решительный протест, а на Украине приняли решение о введении военного положения, которое должна утвердить Верховная рада.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала инцидент в Керченском проливе.