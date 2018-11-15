Украина опубликовала перехваченные «переговоры капитанов российских кораблей»

Генштаб ВС Украины опубликовал аудиозапись якобы перехваченных переговоров экипажей российских кораблей с командованием погранслужбы ФСБ, в которых говорится о действиях военных России во время провокации украинских ВМС.

Аудиозапись опубликована на канале Генштаба ВСУ на YouTube (мы не можем дать прямую ссылку из-за наличия в них нецензурных слов).

Переговоры ведут, в частности, «подполковник Шарапов» и «командир» российского пограничного корабля «Дон». Командир утверждает, что было совершено два навала на буксир, но для того, чтобы украинские военные «точно остановились», нужно совершать аналогичные действия против военных бронекатеров, которые очень маневренны. Шарапов отвечает, что командование погранслужбы приказало продолжать навалы.

Затем запрашивается информация о том, какой корабль совершил навал и в отношении какого украинского судна. Следует ответ, что навал совершил ПСКР «Дон» в отношении буксира А947. Называются также координаты и время, в которых были совершены навалы: 44 градуса 56,0 минут северной широты 36 градусов 30,8 минут восточной долготы в 7.35 и 44 градусов 56,6 минут северной широты 36 градусов 30,5 минут восточной долготы в 7.44. Это территориальные воды Крыма недалеко от входа в Керченский пролив.

Упоминается и якобы столкновение российских кораблей, в результате которого повреждения получил сторожевой корабль «Изумруд». Кроме того, говорится, что «Изумруд» открывал огонь по украинским катерам на поражение вместо предупредительных залпов.

На видео также обращаются к «Михалычу», который, видимо, снимал видео навала на украинский буксир, которое попало в Сеть. «Михалыч, классно у тебя получилось, видео у тебя *** (отличное), и эмоции такие неподдельные, уже по телевизору тебя показывают», – говорит один из военных.

Михалыч сначала усомнился в этом, а затем заметил, что у корабля после навала есть повреждения.

«Михалычу» же сообщают, что сейчас приедут «10 пацанов таких с прикольными навыками физической подготовки» – судя по всему, речь идет о спецназе, который задерживал экипаж украинских кораблей. Обсуждается, как их принять на борт российских пограничных кораблей.

Также моряки обсуждают, что за конфликтом внимательно следит некий Медведев (в Сети высказывается предположение, что имеется в виду руководитель департамента береговой охраны, замглавы Пограничной службы ФСБ России Геннадий Медведев), который «орет в панике», из чего моряки делают вывод, что происходящее перед Керченским проливом контролирует «президент».

В воскресенье украинские корабли совершили провокацию в российских водах, в результате чего три из них были задержаны перед Керченским проливом, в том числе два новейших бронекатера «Гюрза-М» – «Никополь» и «Бердянск».

После этого на Украине приняли решение о введении военного положения. Его должна утвердить в понедельник Верховная рада. Москва заявила Киеву решительный протест в связи с провокационными действиями.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала инцидент в Керченском проливе.