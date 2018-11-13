Москва заявила решительный протест Киеву

МИД России выразил решительный протест Киеву в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в Черном море и предупредил, что проводимая Украиной в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Москвой чревата серьезными последствиями.

«МИД России заявляет решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море», – говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

В связи со случившимся российская сторона потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения складывающейся ситуации.

В министерстве напомнили, что неоднократно предупреждали Киев и «его западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива».

«Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине. Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно», – обратили внимание в МИД.

В министерстве также «возмущены очередным нападением украинских радикалов на российские дипломатические представительства». Москва требует от Киева привлечь к ответственности виновных, обеспечить безусловную неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине.

«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность», – заключили в ведомстве.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. На этом фоне Киев заявил о срочном созыве заседания комиссии Украина – НАТО.

Украинские радикалы на фоне провокации украинских кораблей в Черном море подожгли покрышки у генконсульства России во Львове. Кроме того, в центре Киева сгорел автомобиль российских дипломатов. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал безобразной акцию националистов у посольства России в Киеве, подчеркнув, что полиция этот «шабаш» остановить не пыталась.