Киев заявил о срочном созыве заседания комиссии Украина – НАТО

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и договорился с ним о срочном созыве комиссии Украина-НАТО, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

«Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России. Президент Украины и генсек Североатлантического альянса обсудили угрозы региональной безопасности вследствие непредсказуемых действий России. Во время разговора была достигнута договоренность продолжить контакты на высшем уровне», – написал Цеголко в Facebook.

В ходе разговора, сообщил Цеголко, Порошенко проинформировал Столтенберга о «грубом акте агрессии России» и о действияз Украины в ответ, в том числе о введении режима военного положения.

«Глава украинского государства призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей. Генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей», – заявил пресс-секретарь украинского лидера.

Накануне три корабля ВМС Украины незаконно нарушили госграницу России. Российские пограничники в ходе пресечения украинской провокации в Керченском проливе задержали два из шести современных бронированных артиллерийских катеров. Сейчас следователи опрашивают украинских военных с трех задержанных кораблей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о провокации украинских кораблей в Черном море.