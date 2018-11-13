Задержанных украинских моряков опросили следователи

Следователи опрашивают украинских военнослужащих, задержанных на трех кораблях после нарушения государственной границы России в воскресенье, об этом уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой.

«Они (украинские моряки – прим. ВЗГЛЯД) находятся в Керчи. В отношении задержанных проводятся процессуальные действия, проводится их опрос следователями», – приводит ее слова РИА «Новости».

Омбудсмен подчеркнула, что состояние троих раненых украинских моряков, задержанных в керченском проливе, не оценивается как тяжелое, угрозы их жизни нет.

Ранее в понедельник сообщалось, что получившие легкие ранения в воскресенье в Керченском проливе украинские военнослужащие находятся в больнице в Керчи, их состояние стабильно.

Накануне три корабля ВМС Украины незаконно нарушили госграницу России. Российские пограничники в ходе пресечения украинской провокации в Керченском проливе задержали два из шести современных бронированных артиллерийских катеров.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.