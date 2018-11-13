Машина российских дипломатов сгорела в центре Киева

Недалеко от посольства России сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами, сообщают СМИ.

Пострадавших нет, передает «112 Украина» со ссылкой на «Украинскую правду».

Автомобиль сгорел в переулке Ярослава Хомова примерно в 1 км от посольства.

Причиной возгорания может быть поджог, но правоохранители пока не подтверждают эту версию.