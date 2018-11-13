Порошенко подписал указ о введении военного положения

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране, которое продлится до 26 января 2019 года. Теперь документ должна утвердить Верховная рада.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения на Украине», – сообщается на сайте президента Украины.

В указе говорится, что «действия Российской Федерации против кораблей ВМС Украины, которые имели тяжелые последствия, составляют преступление вооруженной агрессии».

Военное положение вводится с 15.00 мск 26 ноября до 15.00 мск 25 января 2019 года – сроком на 60 суток.

Также МИД Украины должен обратиться к другим государствам с предложением «немедленно организовать консультации по поводу акта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» и «безотлагательно инициировать созыв заседаний СБ ООН, Постоянного совета ОБСЕ».

Отдельные распоряжения, касающиеся введения военного положения на Украине, переданы министерству обороны страны и генштабу ВСУ. В том числе предусмотрены меры частичной мобилизации, проведение учебных сборов с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах.

12-й пункт указа засекречен.

Напомним, в воскресенье украинские корабли совершили провокацию в российских водах. После этого три корабля ВМС Украины были задержаны, в том числе два новейших бронекатера «Гюрза-М».

СНБО Украины после этого принял решение о военном положении, Москва заявила Киеву решительный протест.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала инцидент в Керченском проливе.