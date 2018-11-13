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26 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 16:27  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Олег Кожемяко: Врать не надо было!

«Под обоснованные проекты государство может дать денег. А если ты не обосновываешь, не прописываешь – так их и нет. На глаз, что ли, отсыпать?»Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
«Я имею право говорить: здесь у нас сейчас очень плохо», – заявил спецкору газеты ВЗГЛЯД и.о. главы Приморского края Олег Кожемяко. В регионе за «новыми красивыми мостами» проступает худшая по оснащенности на Дальнем Востоке социалка, которая требует неотложного внимания. При этом Кожемяко заверил, что на социальные программы «деньги есть». Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Порошенко пошел на срыв выборов президента Украины

Петр Порошенко сделал шаг к узурпации власти Фото: Ukrainian Presidential Office/
Xinhua/Global Look Press
Президент Украины Петр Порошенко нашел изощренный способ продлить срок своих истекающих полномочий. Провокация при участии военных кораблей в Керченском проливе, вероятно, позволит украинскому лидеру с крайне низким рейтингом популярности ввести военное положение и сорвать сроки выборов главы государства весной 2019 года. Поддержат ли в этом Порошенко партнеры по коалиции и страны Запада? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Очень глупый план Порошенко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...
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Изнасилованное Майданом общество не сможет помешать «демократии»

Андрей Манчук, политолог
Военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период критика власти становится преступлением. Но это, конечно, не диктатура – диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте. Подробности...
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Что делать, когда ты один, как советская продавщица

Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда в твоей жизни начинаются дни рождения, цифры которых тебе уже неинтересно озвучивать, позади образуется гора прошлого. Откуда ты вышел однажды, вытаскивая последние вещи, и уже не вернешься. Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Порошенко пошел на срыв выборов президента Украины

          Петр Порошенко сделал шаг к узурпации власти    26 ноября 2018, 15:00
          Фото: Ukrainian Presidential Office/
          Xinhua/Global Look Press
          Текст: Алексей Нечаев,
          Никита Коваленко

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          Президент Украины Петр Порошенко нашел изощренный способ продлить срок своих истекающих полномочий. Провокация при участии военных кораблей в Керченском проливе, вероятно, позволит украинскому лидеру с крайне низким рейтингом популярности ввести военное положение и сорвать сроки выборов главы государства весной 2019 года. Поддержат ли в этом Порошенко партнеры по коалиции и страны Запада?

          «Петр Порошенко назвал свое безвыходное положение «военным положением», – именно так шутят киевские оппозиционные политологи после того, как президент Украины поддержал решение СНБО ввести в стране военное положение (ВП) продолжительностью 60 дней после собственной же провокации в Азовском море.

          Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины в нарушение действующих правил прохода из Черного в Азовское море пересекли госграницу России, игнорируя требования остановиться со стороны ФСБ и Черноморского флота. Это вызвало резкое обострение ситуации с привлечением дополнительных сил с обеих сторон.

          В итоге ФСБ была вынуждена задержать корабли-нарушители с применением оружия. Причем среди арестованных два новейших бронекатера «Гюрза-М» (всего таких у украинцев шесть), которые, по замыслу ВСУ, должны были составить основу их «москитного флота». В настоящее время корабли вместе с ранеными моряками, жизни которых ничего не угрожает, находятся в Керчи, с ними работают следователи.

          Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил газете ВЗГЛЯД, что суть конфликта в том, что Киев называет своими данные территориальные воды, в то время как Москва на основании статуса Крыма и российских законов считает их своими. Именно этим и воспользовался Порошенко для своей провокации, и он продолжит в дальнейшем нагнетать обстановку на всех направлениях, уверен сенатор.

          «Они ставят в положение заложников бойцов, которые участвовали в этой операции. Если действовать абсолютно по российским законам, эти суда вошли в наши территориальные воды, им дали команду остановиться, они не подчинились – они должны быть расстреляны. Те, кто все это планировал, рассчитывали на это, и плевать им хотелось на этих 20 пацанов, которые выполняют приказ и искренне рулят, осуществляют эту провокацию», – посетовал Клинцевич.

          После ареста кораблей Киев поспешил заявить об агрессии России и захвате своих кораблей, и уже в ночь на 26 ноября президент Украины Петр Порошенко и СНБО приняли решение о необходимости введения военного положения. Теперь президентский законопроект о ВП должна утвердить Верховная рада в понедельник в 17.00 (мск).

          Газета ВЗГЛЯД уже подробно разбирала, что ждет украинских граждан в случае введения ВП. Ключевым моментом в данном случае представляется возможная отмена грядущих президентских выборов. Собственно, по мнению ряда экспертов, ради отмены или переноса голосования весь «героический морской поход» киевскими властями и затевался.

          Дело в том, что уже во второй декаде декабря Верховная рада должна была официально утвердить дату выборов президента, которые планировалось назначить на 31 марта. В случае же введения военного положения, согласно конституции Украины, проведение выборов любого уровня запрещается.

          «Тотальной мобилизации и перекрытых границ не будет. Это будет «военное положение лайт», но задачу отмены или переноса выборов такой вариант решает. С вероятностью в 99% выборы 31 марта не состоятся»,

          заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

          Схожего мнения о причинах введения ВП придерживается глава киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Порошенко и «Народный фронт» просто меняют избирательную стратегию и переходят к «плану Б» по удержанию власти. «Шантаж и давление» – борьба не за голоса избирателей, а против политических оппонентов», – считает Бортник.

          По его мнению, сложившаяся ситуация – «это шах для (Юлии) Тимошенко и других оппонентов власти: не поддержи ВП – агент Кремля, поддержи – подари власть Порошенко». Он также отметил, что вечером с голосованием в Раде будет непросто, но «сами виноваты: теперь дракон милитаризма, которого они помогали вскармливать, живет по своим правилам».

          Погребинский тоже полагает, что без скандала со стороны прозападной и антироссийской оппозиции голосование в Раде не обойдется. «Ориентированные на Тимошенко, (Анатолия) Гриценко и (Андрея) Садового депутаты Рады, скорее всего, учинят скандал и будут голосовать против. Но их голосов не хватит. Оппозиционный блок тоже голосов особо не даст», – сказал собеседник. Эксперт уверен, что Порошенко просчитал свои возможности, прежде чем устраивать авантюру, и понял, что наберет нужное количество голосов (226 из 450) в Раде.

          Но при этом, добавил Погребинский, «так просто все для Петра Алексеевича не пройдет». «Попытка закрепить себя без выборов на значимый срок не думаю, что будет удачной», – заметил эксперт, добавив, что фигурой Порошенко недовольны очень многие, не только среди населения, но и среди бизнеса и активной общественности.

          «Не все будет «на ура» в Европе, они точно побоятся расширения военного конфликта и будут призывать к деэскалации. Неслучайно Порошенко говорит: «Мы воевать не собираемся, мы хотим остаться у власти, мы не хотим отсюда уходить, от этих теплых кресел, потому что, если мы уйдем, мы можем оказаться в тюрьме», – отметил Погребинский. По мнению эксперта, Запад сейчас не может не поддерживать Украину, но и «проигнорировать это европейцам будет сложно. Еще не вечер», – добавил он.

          При этом выборы могут быть перенесены как на 60 дней – то есть на 31 мая 2019 года, так и на осень, когда должны состояться парламентские выборы. По мнению Бортника, «перенос выборов на 31 мая 2019 года дает не только фору в 2 месяца (за которые много чего может поменяться), но и позволяет провести голосование после отопительного сезона». Это, по его словам, поможет снять давление ключевого дискредитирующего фактора.

          С другой стороны, даже если военное положение не будет введено, Порошенко сумел переключить внимание с проблемы тарифов, бюджетов, коррупции и гнетущей социологии на войну, считает Бортник.

          Есть и еще один нюанс. Как рассказал постпред президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин, в районах, приближенных к Крыму, есть признаки потери госуправления, и введение военного положения поможет органам военного управления навести там порядок.

          Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что кроме избирательной кампании Порошенко нельзя сбрасывать со счетов и соображения, связанные со стратегической игрой США. Выборы же Порошенко являются глубоко вторичным фактором. «Не думаю, что Западу нужен Порошенко в качестве карикатурного диктатора с подвешенной легитимностью, испытывающего постоянное давление внутри страны. Это будет провоцировать внутреннюю напряженность. Они будут ориентированы на воспроизводство более-менее устойчивой политической модели в Киеве, а во главе с Порошенко или нет, это абсолютно не принципиально, любой из реалистичных кандидатов абсолютно приемлем для США и управляем», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

          «В том случае, если речь идет о стратегическом замысле более серьезных оппонентов, это нужно понимать и адекватно диагностировать», – призвал собеседник. По мнению Ремизова, вариант «минимум» – это давление на Россию с точки зрения правового режима в Азовском и Черном море, а также использование этой темы для торпедирования проекта второй ветки «Турецкого потока» и осложнения атмосферы для второй нитки «Северного потока». В варианте «максимум», по словам эксперта, можно представить схему, при которой этот инцидент становится основанием для приведения вооруженных сил в боевую готовность, что будет восприниматься как политическая игра Порошенко, а фактически может оказаться подготовкой к удару по Донбассу.

          «Безусловно, американцы не могут не понимать рисков украинских вооруженных сил от такого удара, но могут исходить из того, что в случае ответа со стороны России они смогут остановить ответные действия контрнаступлением на прежних рубежах. В худшем случае они ничего не теряют, кроме не интересующих их жизней украинских солдат и всех участников конфликта», – сказал Ремизов. «Они приобретают полноценный, полноформатный, международный кризис в отношениях России и Запада, который точно поменяет контекст обсуждения деловых проектов, связанных с газопроводами», – добавил он.

          Франц Клинцевич, в свою очередь, отметил, что любому «нагнетанию есть предел». «Нам уже пора говорить о том, что заложником американских амбиций в скором времени станет не только вся Украина, но и вся Европа», – резюмировал сенатор.


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