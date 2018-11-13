Порошенко пошел на срыв выборов президента Украины

Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах.
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В ближайшие 5 лет
В ближайшие 10-15 лет
Не раньше, чем через 50 лет
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Да, обязательства нужно выполнять
Нет, ни при каких условиях
Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз
Да, но только при соответствующей компенсации
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Президент Украины Петр Порошенко нашел изощренный способ продлить срок своих истекающих полномочий. Провокация при участии военных кораблей в Керченском проливе, вероятно, позволит украинскому лидеру с крайне низким рейтингом популярности ввести военное положение и сорвать сроки выборов главы государства весной 2019 года. Поддержат ли в этом Порошенко партнеры по коалиции и страны Запада?
«Петр Порошенко назвал свое безвыходное положение «военным положением», – именно так шутят киевские оппозиционные политологи после того, как президент Украины поддержал решение СНБО ввести в стране военное положение (ВП) продолжительностью 60 дней после собственной же провокации в Азовском море.
Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины в нарушение действующих правил прохода из Черного в Азовское море пересекли госграницу России, игнорируя требования остановиться со стороны ФСБ и Черноморского флота. Это вызвало резкое обострение ситуации с привлечением дополнительных сил с обеих сторон.
В итоге ФСБ была вынуждена задержать корабли-нарушители с применением оружия. Причем среди арестованных два новейших бронекатера «Гюрза-М» (всего таких у украинцев шесть), которые, по замыслу ВСУ, должны были составить основу их «москитного флота». В настоящее время корабли вместе с ранеными моряками, жизни которых ничего не угрожает, находятся в Керчи, с ними работают следователи.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил газете ВЗГЛЯД, что суть конфликта в том, что Киев называет своими данные территориальные воды, в то время как Москва на основании статуса Крыма и российских законов считает их своими. Именно этим и воспользовался Порошенко для своей провокации, и он продолжит в дальнейшем нагнетать обстановку на всех направлениях, уверен сенатор.
«Они ставят в положение заложников бойцов, которые участвовали в этой операции. Если действовать абсолютно по российским законам, эти суда вошли в наши территориальные воды, им дали команду остановиться, они не подчинились – они должны быть расстреляны. Те, кто все это планировал, рассчитывали на это, и плевать им хотелось на этих 20 пацанов, которые выполняют приказ и искренне рулят, осуществляют эту провокацию», – посетовал Клинцевич.
После ареста кораблей Киев поспешил заявить об агрессии России и захвате своих кораблей, и уже в ночь на 26 ноября президент Украины Петр Порошенко и СНБО приняли решение о необходимости введения военного положения. Теперь президентский законопроект о ВП должна утвердить Верховная рада в понедельник в 17.00 (мск).
Газета ВЗГЛЯД уже подробно разбирала, что ждет украинских граждан в случае введения ВП. Ключевым моментом в данном случае представляется возможная отмена грядущих президентских выборов. Собственно, по мнению ряда экспертов, ради отмены или переноса голосования весь «героический морской поход» киевскими властями и затевался.
Дело в том, что уже во второй декаде декабря Верховная рада должна была официально утвердить дату выборов президента, которые планировалось назначить на 31 марта. В случае же введения военного положения, согласно конституции Украины, проведение выборов любого уровня запрещается.
«Тотальной мобилизации и перекрытых границ не будет. Это будет «военное положение лайт», но задачу отмены или переноса выборов такой вариант решает. С вероятностью в 99% выборы 31 марта не состоятся»,
– заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Схожего мнения о причинах введения ВП придерживается глава киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Порошенко и «Народный фронт» просто меняют избирательную стратегию и переходят к «плану Б» по удержанию власти. «Шантаж и давление» – борьба не за голоса избирателей, а против политических оппонентов», – считает Бортник.
По его мнению, сложившаяся ситуация – «это шах для (Юлии) Тимошенко и других оппонентов власти: не поддержи ВП – агент Кремля, поддержи – подари власть Порошенко». Он также отметил, что вечером с голосованием в Раде будет непросто, но «сами виноваты: теперь дракон милитаризма, которого они помогали вскармливать, живет по своим правилам».
Погребинский тоже полагает, что без скандала со стороны прозападной и антироссийской оппозиции голосование в Раде не обойдется. «Ориентированные на Тимошенко, (Анатолия) Гриценко и (Андрея) Садового депутаты Рады, скорее всего, учинят скандал и будут голосовать против. Но их голосов не хватит. Оппозиционный блок тоже голосов особо не даст», – сказал собеседник. Эксперт уверен, что Порошенко просчитал свои возможности, прежде чем устраивать авантюру, и понял, что наберет нужное количество голосов (226 из 450) в Раде.
Но при этом, добавил Погребинский, «так просто все для Петра Алексеевича не пройдет». «Попытка закрепить себя без выборов на значимый срок не думаю, что будет удачной», – заметил эксперт, добавив, что фигурой Порошенко недовольны очень многие, не только среди населения, но и среди бизнеса и активной общественности.
«Не все будет «на ура» в Европе, они точно побоятся расширения военного конфликта и будут призывать к деэскалации. Неслучайно Порошенко говорит: «Мы воевать не собираемся, мы хотим остаться у власти, мы не хотим отсюда уходить, от этих теплых кресел, потому что, если мы уйдем, мы можем оказаться в тюрьме», – отметил Погребинский. По мнению эксперта, Запад сейчас не может не поддерживать Украину, но и «проигнорировать это европейцам будет сложно. Еще не вечер», – добавил он.
При этом выборы могут быть перенесены как на 60 дней – то есть на 31 мая 2019 года, так и на осень, когда должны состояться парламентские выборы. По мнению Бортника, «перенос выборов на 31 мая 2019 года дает не только фору в 2 месяца (за которые много чего может поменяться), но и позволяет провести голосование после отопительного сезона». Это, по его словам, поможет снять давление ключевого дискредитирующего фактора.
С другой стороны, даже если военное положение не будет введено, Порошенко сумел переключить внимание с проблемы тарифов, бюджетов, коррупции и гнетущей социологии на войну, считает Бортник.
Есть и еще один нюанс. Как рассказал постпред президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин, в районах, приближенных к Крыму, есть признаки потери госуправления, и введение военного положения поможет органам военного управления навести там порядок.
Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что кроме избирательной кампании Порошенко нельзя сбрасывать со счетов и соображения, связанные со стратегической игрой США. Выборы же Порошенко являются глубоко вторичным фактором. «Не думаю, что Западу нужен Порошенко в качестве карикатурного диктатора с подвешенной легитимностью, испытывающего постоянное давление внутри страны. Это будет провоцировать внутреннюю напряженность. Они будут ориентированы на воспроизводство более-менее устойчивой политической модели в Киеве, а во главе с Порошенко или нет, это абсолютно не принципиально, любой из реалистичных кандидатов абсолютно приемлем для США и управляем», – заявил он газете ВЗГЛЯД.
«В том случае, если речь идет о стратегическом замысле более серьезных оппонентов, это нужно понимать и адекватно диагностировать», – призвал собеседник. По мнению Ремизова, вариант «минимум» – это давление на Россию с точки зрения правового режима в Азовском и Черном море, а также использование этой темы для торпедирования проекта второй ветки «Турецкого потока» и осложнения атмосферы для второй нитки «Северного потока». В варианте «максимум», по словам эксперта, можно представить схему, при которой этот инцидент становится основанием для приведения вооруженных сил в боевую готовность, что будет восприниматься как политическая игра Порошенко, а фактически может оказаться подготовкой к удару по Донбассу.
«Безусловно, американцы не могут не понимать рисков украинских вооруженных сил от такого удара, но могут исходить из того, что в случае ответа со стороны России они смогут остановить ответные действия контрнаступлением на прежних рубежах. В худшем случае они ничего не теряют, кроме не интересующих их жизней украинских солдат и всех участников конфликта», – сказал Ремизов. «Они приобретают полноценный, полноформатный, международный кризис в отношениях России и Запада, который точно поменяет контекст обсуждения деловых проектов, связанных с газопроводами», – добавил он.
Франц Клинцевич, в свою очередь, отметил, что любому «нагнетанию есть предел». «Нам уже пора говорить о том, что заложником американских амбиций в скором времени станет не только вся Украина, но и вся Европа», – резюмировал сенатор.