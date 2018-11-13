Клинцевич: Порошенко продолжит нагнетать обстановку на всех направлениях

«Конфликт, который разворачивается, делается искусственно, чтобы сформировать соответствующий информационный контент», – заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя очередной виток кризиса на Азове.

«Весь конфликт связан с одним – они считают, что это украинские территориальные воды, а мы в связи с Крымом и Керченским мостом, нашим законодательством, говорим, что это наши территориальные воды и от этого не отступимся», – пояснил Клинцевич.

«Они ставят в положение заложников бойцов, которые участвовали в этой операции. Если действовать абсолютно по российским законам, эти суда вошли в наши территориальные воды, им дали команду остановиться, они не подчинились – они должны быть расстреляны. Те кто все это планировал, рассчитывали на это, и плевать им хотелось на этих 20 пацанов, которые выполняют приказ и искренне рулят, осуществляют эту провокацию», – посетовал собеседник.

По его словам, российская сторона была вынуждена вести себя последовательно и реагировать на действия украинских военных. «Вообще командира нашего корабля привлекла бы прокуратура к ответственности, если бы он не предпринял соответствующих действий, которые ему положены согласно уставу. Все это отлично понимают, а человеческая жизнь украинских военнослужащих в расчет не берется», – подчеркнул сенатор.

Он также считает, что режим Порошенко продолжит нагнетать обстановку на всех направлениях. «Они не прекратят эти провокационные вещи. К тому же сейчас начинается новая эскалация на Донбассе, усиление НАТО на границах, тотальное информационное сопровождение, усилие санкционной политики», – отметил собеседник.

«Мы заложники этой ситуации и вопрос в том, выдержим ли мы ее или нет? Но я уверен, что мы выдержим, потому что правда за нашей стороной. Конечно, Запад будет оказывать военную помощь Украине. Военные пока что сдерживают эту ситуацию, понимая последствия конфликта с Россией, потому что разница в военных возможностях очень велика», – предположил Клицевич.

«Но всему нагнетанию есть предел. И нам уже пора говорить о том, что заложником американских амбиций в скором времени станет не только вся Украина, но и вся Европа», – резюмировал Клинцевич.

Ранее Москва заявила, что инцидент в Керченском проливе был продуманной по времени, месту и форме провокацией Украины.

В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.