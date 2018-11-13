Что означает введение военного положения на Украине?

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НОВОСТЬ ЧАСА:МИД назвал цель провокации Киева в Керченском проливе
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти
Олег Кожемяко: Врать не надо было!
Москвичи запретили собирать деньги для бездомных
Запад обвинили в химической атаке на Сирию
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Что делать, когда ты один, как советская продавщица
Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда в твоей жизни начинаются дни рождения, цифры которых тебе уже неинтересно озвучивать, позади образуется гора прошлого. Откуда ты вышел однажды, вытаскивая последние вещи, и уже не вернешься. Подробности...
Белый дом дает индульгенцию на политические убийства
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По сути, Вашингтон признал, что союзное государство устранило своего врага, но решил не отказывать ему в протекции. За закрытыми дверями, возможно, саудовским товарищам и скажут пару ласковых, но мировому сообществу послан сигнал. Подробности...
Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ
Егор Холмогоров, Публицист
На подхвате СБУ действуют банды недорого оплачиваемых уголовников, пикетирующих храмы и епархиальные управления УПЦ с плакатами «Томас спасет Украину». Кто такой этот Томас, они объяснить толком не могут, зато падки на агрессию. Подробности...
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Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова
Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военнымПодробности...
В РЖД показали новые плацкартные вагоны
Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 годуПодробности...
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В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар
Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известноПодробности...
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