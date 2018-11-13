Что означает введение военного положения на Украине?

Как это скажется на гражданах Украины и иностранцах?

В ночь на 26 ноября на фоне эскалации «Азовского кризиса» Совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение (ВП) на 60 дней. Теперь это решение должна утвердить Верховная рада 226 голосами (из 450) после того, как президент Украины внесет соответствующий законопроект.

Существует несколько различных типов ВП. Поэтому многие конечные параметры, например, будет ли оно распространено на всю страну или только на отдельные регионы, зависят от варианта законопроекта, который Порошенко согласует (если согласует) с депутатами Рады.

Тем не менее есть довольно широкий перечень ограничений, определенных заранее законом Украины «О правовом режиме военного положения», которые могут присутствовать в этих вариантах. Из этого списка можно условно выделить 7 ключевых пунктов:

1) Введение трудовой повинности для лиц, которые не привлечены к работе в оборонной сфере, и установление военно-квартирной повинности для граждан по размещению военнослужащих.

2) Использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны государства; принудительное отчуждение имущества в пользу государства.

3) Установление особого режима въезда и выезда на границе, ограничение перемещения граждан и иностранцев; введение комендантского часа.

4) Запрет на проведение мирных собраний, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий; ограничение деятельности политических партий и общественных организаций.

5) Ограничение работы СМИ, радиостанций и передачи информации через компьютерные сети, то есть введение цензуры и ограничение интернета.

6) Интернирование иностранных граждан «государства-агрессора».

7) Запрет на проведение выборов всех уровней.

Порошенко пообещал, что военное положение никак не скажется на гражданских свободах, не означает проведение немедленной мобилизации, не означает наступательную войну с Россией и не приведет к закрытию границ. Но, как известно, заверения и обещания украинского президента не стоят и ломаного гроша в базарный день.