Киев предупредили о последствиях попытки провокации в Керченском проливе

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет сообщил, что корабли ВМС Украины в случае попытки новых несанкционированных проходов через Керченский пролив будут задержаны, а экипажи привлекут к ответственности.

«Никто не мешает проходу украинских кораблей через Керченский полив, но сначала пусть сделают заявку, согласно международным правилам судоходства и требованиям российского законодательства. Если украинские корабли пойдут на новую провокацию, то будут задержаны и привлечены к ответственности», – сказал Шеремет, передает РИА «Новости».

Он также призвал международное сообщество не допустить новых провокаций Киева.

Шеремет отметил, что президент Украины Петр Порошенко будет пытаться сорвать проведение предстоящих выборов любым способом.

«Порошенко ищет любую зацепку, чтобы обвинить во всем Россию», – добавил парламентарий.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что готовится новый проход украинских кораблей через Керченский пролив.

В конце декабря глава минобороны Украины Степан Полторак анонсировал более 100 проходов кораблей Украины через Керченский пролив.