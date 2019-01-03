Советник Порошенко заявил о готовящемся проходе кораблей через Керченский пролив

Готовится новый проход украинских кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей, сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

Бирюков заявил, что Киев имеет право на «беспрепятственный проход» из Черного до Азовского моря и в обратную сторону, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Newsone.

«Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет», – сказал он.

По его словам, украинских моряков будут сопровождать международные наблюдатели.

На прошлой неделе глава минобороны Украины Степан Полторак анонсировал более 100 проходов кораблей Украины через Керченский пролив.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует осуществить новый проход украинских судов через Керченский пролив.