Полторак анонсировал 100 проходов украинских кораблей через Керченский пролив

Глава минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что украинские суда в дальнейшем будут проходить через Керченский пролив и анонсировал более 100 проходов кораблей Украины через этот участок.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские суда и в дальнейшем будут проходить через Керченский пролив. Об этом он сказал в интервью на телеканале «ZIK», сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Мы не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права. Переход первый, и второй не отличался никак по организации и подготовке, по порядку прохода, по планированию он был осуществлен планово», – сказал министр в интервью на телеканале ZIK, передает УНИАН.

Полторак добавил, что Россия проанализировала планы Украины на дальнейшие проходы через пролив, после чего «использовала вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями».

«Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море – это часть Украины, Мариуполь, Бердянск – наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», – резюмировал глава оборонного ведомства.

В декабре Полторак заявлял, что боевые возможности военно-морских сил Украины повысились, был создан «боеспособный воинский коллектив с высоким уровнем подготовки».

В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали обеспечить свободный проход через Керченский пролив.

26 декабря президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении действия военного положения в стране, которое было введено после того, как 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива.