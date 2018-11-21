Военное положение на Украине закончилось

Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении действия военного положения в стране, введенного в нескольких областях после инцидента в Керченском проливе.

Срок военного положения истек в 14.00 по местному времени (15.00 мск), передает ТАСС.

Порошенко сообщил, что не собирается просить о продлении военного положения. Также он подтвердил намерение провести президентские выборы в срок.

«Мы защитим демократию. И мы гарантируем, что выборы президента точно состоятся 31 марта 2019 года», – сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, за месяц действия военного положения в страну не пустили более 1,6 тыс. граждан России.

Напомним, 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива. После чего в десяти областях Украины, в частности в Луганской и Донецкой, введено военное положение сроком на 30 дней, хотя обсуждался и срок в 60 дней.

В этих регионах начались сборы резервистов. Подразделения кибербезопасности вооруженных сил Украины (ВСУ) были переведены в боевой режим службы.

При этом большинство украинцев выступили против военного положения. ыло введено военное положение на 30 дней.