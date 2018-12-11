Большинство украинцев выступили против военного положения

Решение президента Украины Петра Порошенко ввести военное положение не поддерживают почти 60% жителей страны, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

«Решение о введении военного положения на 30 дней в отдельных областях поддерживает только треть опрошенных, не поддерживают почти 60%», – говорится в сообщении группы «Рейтинг».

Мнения украинцев различаются в зависимости от места проживания. Так, на западе страны введение военного положения одобрили 44%, в центре – 39%, на юге – 24%, на востоке – всего 14%.

В то же время возможность введения военного положения на 60 дней поддержали бы лишь 14%. Против высказались 76%.

Почти две трети опрошенных допускают, что Порошенко хотел ввести военное положение на Украине на 60 дней с целью переноса президентских выборов.

В то же время 690% украинцев считают введение военного положения запоздалым решением. По их мнению, такое решение должно было быть принято еще в 2014 году.

Опрос проводился 4 – 10 декабря 2018 года среди людей старше 18 лет. Опрошено 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Напомним, после провокации Киева в Черном море, еще больше обострившей отношения между Россией и Украиной, 29 ноября в 10 украинских областях, в частности в Луганской и Донецкой, введено военное положение сроком на 30 дней. Военное положение может обернуться потерей миллиардов долларов для Украины.