Украине предрекли потерю миллиардов долларов из-за военного положения

В результате введения военного положения украинская экономика может потерять миллиарды долларов, с таким прогнозом выступил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак.

«Я считаю, что потери от военного положения для экономики Украины измеряются миллиардами долларов», – заявил Гусак в эфире телеканала «Прямой». Его слова передает РИА «Новости».

Депутат Рады напомнил, что украинская экономика находится в большой зависимости от экспорта. «И продаем мы, как правило, полуфабрикаты, которые используются в дальнейшем производстве. Полуфабрикаты наши покупают другие компании, и эти компании работают по регламентам и протоколам», – сказал он, отметив, что установленные правила этих компаний запрещают торговать продукцией со странами, в которых действует военное положение.

«Очень много предприятий просто не смогут сейчас заключить контракты», – пояснил Гусак.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее объяснял, зачем украинский президент Петр Порошенко ввел в своей стране военное положение.

Напомним, после провокации Киева в Черном море, еще больше обострившей отношения между Россией и Украиной, 29 ноября 10 украинских областях, в частности, в Луганской и Донецкой, введено военное положение сроком на 30 дней.