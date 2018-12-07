Лавров сказал, зачем Порошенко военное положение на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, зачем украинский президент Петр Порошенко ввел в своей стране военное положение.

По словам главы МИД России, Порошенко нужно военное положение, чтобы укрепить свое «несерьезное» положение перед президентскими выборами на Украине, передает РИА «Новости».

Лавров также заявил, что судьба задержанных украинских моряков будет решаться исключительно после завершения судебного процесса. По его словам, моряки сейчас «находятся под следствием, их посещает уполномоченный по правам человека в России [Татьяна Москалькова], к ним обеспечивается консульский доступ, они чувствуют себя неплохо, их здоровью ничего не угрожает», передает ТАСС.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. После этого инцидента в ряде областей и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории Киев ввел режим военного положения на 30 суток.