Украина привела подразделения кибербезопасности в боевой режим

Подразделения кибербезопасности вооруженных сил Украины (ВСУ) переведены в боевой режим службы, сообщил начальник главного управления связи и информационных систем генштаба ВСУ Владимир Рапко.

«Соответствующими подразделениями была налажена полная совместимость и взаимодействие с субъектами обеспечения кибербезопасности на Украине. С объявлением на территории 10 областей Украины правового режима военного положения это сотрудничество только углубилось. Подразделения ВС Украины, ответственные за кибербезопасность, перешли на боевой режим службы», – цитирует Рапко РИА «Новости».

Он заявил, что с 2014 года зафиксирован рост числа кибератак, целью которых является повреждение системы управления и связи ВСУ.

«По своей географии больше всего атак происходит с территории России, но также могут использоваться площадки союзных нам стран для проведения кибератаки, что затрудняет окончательную идентификацию», – сказал он.

Ранее в украинском МИДе заявляли, что Россия якобы причастна к кибератакам, осуществляемым на Константинопольский патриархат.

В феврале палата представителей конгресса США подавляющим большинством приняла законопроект о помощи Украине в «противостоянии России» в киберпространстве.