После ввода военного положения Украина отказала во въезде 1,6 тыс. россиян

За месяц действия военного положения в некоторых областях Украины в страну не пустили более 1,6 тыс. граждан России, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

«За этот период на Украину не пустили около 1,65 тыс. граждан России», – цитирует Слободяна ТАСС.

Он добавил, что Россия за этот срок не пропустила на свою территорию около 350 украинцев.

Слободян не смог уточнить, будет ли изменен режим пропуска россиян на Украину после окончания действия военного положения в стране.

«Давайте подождем, пока закончится действие военного положения», – сказал он.

Военное положение на Украине заканчивается 26 декабря в 14.00 по местному времени (15.00 мск). Будет ли оно продлено, неясно.

В понедельник в МИД России объясняло возможные причины готовящихся провокаций со стороны Киева на юго-востоке Украины намерениями продлить режим военного положения и тем самым отложить проведение президентских выборов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ВСУ перебрасывают десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. А секретарь СНБО Украины Александр Турчинов говорил, что украинские военные корабли в ближайшее время снова повторят попытку пройти через Керченский пролив.

Напомним, 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива. После чего в десяти областях Украины было введено военное положение на 30 дней.