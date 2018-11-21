Украина перебросила к Азовскому морю десантно-штурмовые войска

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ВСУ перебрасывают десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей.

«С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что после введения военного положения сразу было проведено «боевое слаживание бригад, которые встали на защиту наиболее опасного направления». Порошенко отметил, что дополнительно «привлечены подразделения государственной пограничной службы, национальной гвардии и полиции, СБУ, переведенные в усиленный режим службы».

«Так же усиленно осуществляется оборона государственной границы», – отметил президент Украины.

Ранее в МИД России заявили, что Киев под «ширмой» провокации в Керченском проливе перебрасывает существенные наступательные компоненты в Донбасс и готовит силовые акции.