Захарова сообщила о переброске Киевом наступательных компонентов в Донбасс

Киев под «ширмой» провокации в Керченском проливе перебрасывает существенные наступательные компоненты в Донбасс и готовит силовые акции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, в последние дни все чаще стала появляться информация об активных приготовлениях к возможным силовым акциям ВСУ в Донбассе», – сообщила Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, «в регион перебрасываются существенные наступательные компоненты, которые затем рассредоточиваются вдоль всей линии соприкосновения».

Захарова также подчеркнула, что введение военного положения Киевом – «это камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию». По ее словам, вероятно, это «будет подаваться как некое очевидное свидетельство так называемой «российской агрессии».

Ранее глава МИД провозглашенной Донецкой народной республики, полпред ДНР на встрече Контактной группы в Минске Наталья Никонорова выразила опасения в связи с полученными разведданными о вероятности применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия в зоне конфликта в Донбассе.

В конце ноября постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич также предупредил, что вооруженные силы Украины при поддержке западных спецслужб готовят в Донбассе провокацию с химоружием.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина провокацией в Керченском проливе показала готовность к настоящей войне с Россией.