В ДНР заподозрили ВСУ в подготовке к применению химоружия в Донбассе

Глава МИД провозглашенной Донецкой народной республики, полпред ДНР на встрече Контактной группы в Минске Наталья Никонорова выразила опасения в связи с полученными разведданными о вероятности применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия в зоне конфликта в Донбассе.

Никонорова отметила, что применение химического оружия в Донбассе вероятно в контексте недавних провокаций Киева в Азовском море, передает «Донецкое агентство новостей».

«Руководство республики опасается очередных провокаций с украинской стороны, так как, согласно данным разведки, командование вооруженными формированиями Украины может использовать химическое оружие в зоне конфликта по обе стороны линии соприкосновения с целью обвинения в этом республик и очередного повода для эскалации конфликта», – заявили в МИД провозглашенной Донецкой народной республики.

Напомним, в конце ноября постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил, что вооруженные силы Украины при поддержке западных спецслужб готовят в Донбассе провокацию с химоружием.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина провокацией в Керченском проливе показала готовность к настоящей войне с Россией.