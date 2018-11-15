Россия заявила о подготовке Украиной провокации в Донбассе с химоружием

Вооруженные силы Украины с привлечением западных спецслужб готовят в Донбассе провокацию с химоружием, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что ВСУ стянули в Донбасс ЗРК «Бук», С-300, РСЗО «Град» и «Ураган», а также по-прежнему блокируют разведение сил и сторон в Станице Луганской. Более того, украинские силовики, по словам Лукашевича, ввели вооруженные силы на участки разведения сторон в Золотом и Петровском. Кроме того, участились обстрелы населенных пунктов.

Украинские силовики в субботу заявляли о зачистке поселка в серой зоне в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина провокацией в Керченском проливе показала готовность к настоящей войне с Россией.