Украинские силовики заявили о «зачистке» поселка в серой зоне в Донбассе

Штаб так называемой операции объединенных сил заявил, что украинский спецназ провел «зачистку» населенного пункта Рассадки в Донбассе и поднял там флаг Украины.

На странице ООС в Facebook сообщается, что «зачистка» на Светлодарской дуге проводилась «под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами». К ней спецназ готовился больше месяца – по сообщению украинского штаба, месяц назад разведка обнаружила в поселке ополченцев.

Уточняется, что рядом с данным населенным пунктом в период боев за Дебальцево шел маршрут, по которому украинским силовикам «подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы».

Это не первая «зачистка» поселка. Как заявил штаб, «из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно».

Также указывается, что поселок уже находился под огневым контролем ВСУ, хотя и оставался в серой зоне.

По версии украинской стороны, ополченцы проделали в поселок «дорогу жизни» и вели из села обстрелы.

Напомним, в ДНР и ЛНР 11 ноября состоялись выборы. В Донецкой народной республике их выиграл Денис Пушилин, в Луганской народной республике – Леонид Пасечник.