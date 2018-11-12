Пушилин победил на выборах главы ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин побеждает на выборах лидера ДНР с результатом 60,85% голосов, сообщила глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова после обработки 100% бюллетеней.

«На 13.00 мск были обработаны 100% бюллетеней с 408 избирательных комиссий… Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич – 7,75%, Медведев Владимир Анатольевич – 6,5%, Пушилин Денис Владимирович – 60,85%, Храменков Роман Александрович – 14,2%, Шишкина Елена Николаевна – 9,3%», – сказала Позднякова, передает РИА «Новости».

Возглавляемое Пушилиным общественное движение «Донецкая республика» лидирует на выборах в парламент с 72,5% голосов.

«Голоса избирателей в поддержку общественных движений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов в депутаты Народного совета ДНР, распределяются так: общественное движение «Донецкая Республика» – 72,5%, общественное движение «Свободный Донбасс» – 26,0%», – добавила Позднякова.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% бюллетеней Леонид Пасечник победил на выборах главы Луганской народной республики с результатом 68,3% голосов.

Напомним, в воскресенье в Донбассе состоялись выборы глав ДНР и ЛНР. Процесс проходил под надзором международных наблюдателей из России, Бельгии, Германии, Греции, Италии и Франции.